Glooko stellt auf dem EASD-Treffen in Barcelona größere Konnektivität und Systemverbesserungen für seine Diabetes-Datenplattform diasend vor

Neue Verbindungen mit Drittanbieter-Anwendungen, mehr kompatibleGeräte und Bluetooth-Uploads direkt in der Klinik, um Patienten undihre Daten besser mit Klinikern zu verbindenMountain View, Kalifornien und Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire)- Glooko®, der marktführende Anbieter von Lösungen zur Verwaltung vonDiabetesdaten, stärkt auf dem dieswöchigen 55. Jahrestreffen derEuropean Association for the Study of Diabetes (EASD) durch dieEinführung mehrerer neuer Funktionen und erweiterterKonnektivitätsmöglichkeiten für diasend® von Glooko seine globalePosition weiter. Bei dem Treffen, das vom 17. bis 20. Septemberstattfindet, werden die neuen Partnerschaften zur Geräteintegration,zusätzliche Möglichkeiten zum Hochladen von Patientendaten direkt inder Klinik und Funktionsverbesserungen vorgestellt.Erhöhte GerätekompatibilitätBeim EASD-Treffen, die größte und bedeutendsteDiabetes-Veranstaltung in Europa, wird Glooko seine neuenGeräteintegrationen präsentieren, die in Zusammenarbeit mit zweineuen Partnern entwickelt wurden:- Die Insulinpumpe mylife(TM) YpsoPump® von Ypsomed* ist ab sofortmit diasend® über eine App-Verbindung zur mylife(TM) Cloudkompatibel. Durch Verbinden dieser beiden Systeme wird einnahtloser und automatischer Strom von Daten geschaffen, auf diePatienten sowie Kliniker problemlos zugreifen können.- Basal-Insulindaten mit t:slim X2(TM) von Tandem Diabetes Care -Mittels der Basal-IQ®-Technologie können Daten nun in diasend®abgerufen werden, indem diese zuhause oder während einesKlinikbesuchs zusammen mit Informationen von anderenDiabetesgeräten hochgeladen und anschließend in anpassbarenDiagrammen, Grafiken und Tabellen überprüft werden können.Zusätzliche Möglichkeiten zum Hochladen von Daten direkt in derKlinikAnfang 2019 wurde diasend® von Glooko durchNahfeldkommunikations-Konnektivität (Near-Field Communication, NFC)erweitert. So wurde für Patienten ermöglicht, beim Besuch ihrerGesundheitsdienstleister sämtliche Informationen an einer Stelle zubündeln, da Daten von mehreren Geräten unabhängig ihrer Markehochgeladen werden konnten. Nun können Daten in der diasend®-Lösungauch über BLE (Bluetooth Low Energy) hochgeladen werden, was dasHochladen flexibler gestaltet und die Interaktion zwischen Klinik undPatienten vereinfacht. Sowohl NFC als auch BLE sollen im Verlauf dernächsten paar Jahre für Diabetesgeräte zur Norm gemacht werden."Wir bei Glooko freuen uns, für unsere Kunden mit den neuenDatenlösungen und Geräteintegrationen über unsere bewährteDatenmanagement-Plattform diasend größeren Wert schöpfen zu können",so Russ Johannesson, CEO von Glooko. "Dies veranschaulicht diezunehmende Dynamik von Glooko-Lösungen, die Ärzten umfassendeDiabetesdaten von Patienten vermitteln und sie so mit ihren Patientenbesser verbinden. Durch die größere Reichweite, die Glookos diasendermöglicht, können sich Gesundheitsexperten stärker aufwertorientierte Resultate für die Patienten konzentrieren, die siebetreuen."Prominente Sprecher auf dem EASDWas den wissenschaftlichen Hintergrund angeht, wird Glooko amMessestand Präsentationen von zwei renommierten Sprechern bieten:- Professor Roman Hovorka (Universität Cambridge) wird darüberreferieren, wie sich die Anwendung von geschlossenen Kreisläufen imDiabetes-Management immer stärker durchgesetzt hat. Das betont, wiewichtig der Einsatz eines integrierten Diabetes-Managementsystemsist, um Rückschlüsse aus den hochgeladenen Daten ziehen zu können.- Dr. Dominic Ehrmann (Diabeteszentrum Mergentheim) wird dieErgebnisse einer multizentrischen randomisierten kontrolliertenStudie präsentierten, in der diasend von Glooko genutzt wurde, umein Bildungsprogramm zu Flash Glukose Monitoring zu bewerten."Wir sind stolz auf die vielfältigen Neuigkeiten, die Glookodieses Jahr auf dem EASD-Treffen präsentieren kann, und wie diese einZeichen unserer kontinuierlichen Innovation sind. Wir fügen unsererumfassenden Liste kompatibler Geräte weitere Optionen hinzu undführen neue Möglichkeiten ein, um diese nahtlos mit unsererUniversallösung zu nutzen", so Anders Sonesson, Global VP und GeneralManager von Glooko. "Seit jeher bilden unsere Anwender denMittelpunkt unseres Tuns, und diese Erweiterungen werden dieInteraktion zwischen Patienten und Kliniken wechselseitigerleichtern."*Verfügbar in ausgewählten europäischen Ländern.Informationen zu GlookoDie universalen Diabetes-Softwareprodukte von Glooko liefernErkenntnisse, durch die an Diabetes leidende Patienten und ihreBetreuungsteams bessere Ergebnisse erzielen können. Die Produktsuitevon Glooko umschließt die Glooko und diasend® Lösungen fürDiabetes-Management, die mit vielen der führenden EHR-Systemeintegrierbar sind, die heute eingesetzt werden. Beide Systemesynchronisieren Daten von über 190 Diabetesgeräten undAktivitätstrackern, um integrierte, aktuelle und nützlichePatientendaten zu liefern, einschließlich Glukose-Wert, Blutdruck,Gewicht, Ernährung, Insulin und Medikamenteneinnahme. UnsereLösungen, auf die die weltweiten Marktführer für Diabetesversorgungvertrauen, werden von über 2,2 Millionen Menschen mit Diabetesverwendet und an über 9.000 Klinikstandorten in 24 Ländern in 15Sprachen eingesetzt. Erfahren Sie mehr auf www.glooko.comPressekontakt:e:Sebastian PerssonMarketing Director EMEA/APACsebastian.persson@glooko.com+46 701 46 10 10Jeff ChristensenSignalWest Public Relations+1 831-566-0275Jeff@SignalWestPR.comOriginal-Content von: Glooko, übermittelt durch news aktuell