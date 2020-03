Glooko ermöglicht kostenlose telemedizinische Patientenversorgung für Klinken und Diabetiker, um das Risiko während der Pandemie einzudämmen

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - MITTEILUNG VON GLOOKO ZUM COVID-19-SERVICEGlooko, ein führender Anbieter von Diabetes-Software für ärztliche Echtzeit-Patientenbetreuung, sieht es in dieser schwierigen Zeit der COVID-19-Pandemie als seine Pflicht, einen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen von Diabetikern, ihren Betreuer und ihren Gesundheitsversorgern zu leisten. Glooko hat daher beschlossen, die weltweite Diabetes-Gemeinschaft durch eine kostenlose Telemedizinlösung zu unterstützen, die Live-Sprechstunden zwischen Patienten und ihrem Behandlungsteam ermöglicht.Überall werden vermehrt Anstrengungen unternommen, um das Risiko der COVID-19-Infektion und -Verbreitung einzudämmen. Personen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, die mit dem Virus infiziert werden, scheinen ein höheres Risiko für Komplikationen zu haben. Aus diesem Grund ist es von kritischer Bedeutung, die Expositionsgefahr so weit wie möglich zu reduzieren. Gesundheitsversorger können entscheiden, dass bei bestimmten Patienten eine Telemedizinsprechstunde mit ihrem Behandlungsteam ausreicht, während Praxissprechstunden für Patienten freigehalten werden, die aufgrund ihres Gesundheitszustands persönlich erscheinen sollen.Um Diabetiker in dieser Krisensituation mittels Telemedizin einem geringeren Risiko auszusetzen, stellt Glooko seine sichere, datenschutzkonforme Telemedizinlösung für Diabetiker und Kliniken kostenlos zur Verfügung und will damit einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, bis die größte Bedrohung durch die Pandemie abgeklungen ist.Der Service steht Kliniken und Diabetikern in Ländern zur Verfügung, wo Glooko-Technologie bereits erhältlich ist. Interessierte Kliniken und Diabetiker können https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2755735-1&h=945010966&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755735-1%26h%3D145339909%26u%3Dh ttp%253A%252F%252Fwww.glooko.com%252F%26a%3Dwww.glooko.com&a=www.glooko.com besuchen, um mehr über die Telemedizinlösung von Glooko zu erfahren.Informationen zu GlookoDie universalen Diabetes-Softwareprodukte von Glooko liefern Erkenntnisse, die das Diabetes-Management für Patienten und ihre Betreuungsteams erleichtern. Die Produktsuite von Glooko umfasst die Glooko und diasend® Lösungen für Diabetes-Management, die mit vielen der führenden und weit verbreiteten EHR-Systeme integrierbar sind. Beide Systeme synchronisieren Daten von über 190 Diabetesgeräten und Aktivitätstrackern, um integrierte, aktuelle und nützliche Patientendaten zu liefern, einschließlich Blutzuckerspiegel, Blutdruck, Gewicht, Ernährung, Insulin und Medikamenteneinnahme. Unsere Lösungen, auf die die weltweiten Marktführer für Diabetesversorgung vertrauen, werden von über 2,8 Millionen Diabetikern und an mehr als 9.000 Klinikstandorten in 25 Ländern und 15 Sprachen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2755735-1&h=945010966&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755735-1%26h%3D145339909%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.glo oko.com%252F%26a%3Dwww.glooko.com&a=www.glooko.com .Ansprechpartner für Medien: PR@Glooko.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2755735-1&h=923590546&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2 F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755735-1%26h%3D1652870096%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmm a.prnewswire.com%252Fmedia%252F1043398%252FGlooko_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F %252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1043398%252FGlooko_Logo.jpg&a=https%3A%2F% 2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1043398%2FGlooko_Logo.jpg)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136225/4552563 OTS: GlookoOriginal-Content von: Glooko, übermittelt durch news aktuell