Bergkirchen (ots) - Die Firma Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. OHG,Bergkirchen, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzesvorsorglich das Produkt BÄCKERKRÖNUNG Pro Vital Schnitte, 500 g,Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.10.2018, Chargencode: K264 zurück.Es ist nicht auszuschließen, dass sich vereinzelt schwarzeKunststoffteilchen in dem Produkt befinden können. Das Unternehmenrät dringend vom Verzehr des oben genannten Produktes ab.Betroffen sind PENNY Märkte in den Bundesländern Bayern,Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Die GlockenbrotBäckerei hat umgehend reagiert und das betroffenen Produkt aus demVerkauf nehmen lassen. Das Unternehmen bedauert den Vorfallausdrücklich.Kunden können das Brot im jeweiligen Markt zurückgeben undbekommen den Verkaufspreis erstattet.Für Kundenanfragen hat das Unternehmen eine Hotline eingerichtetunter 069 - 42087 - 276 (montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr,samstags von 7 bis 17 Uhr).Für Presse-Rückfragen:presse@glocken-baeckerei.deOriginal-Content von: Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co.oHG, übermittelt durch news aktuell