Nach der Glocke: Top und Flop bei Tech-Aktien!

Gewinner Die Aktien von(NASDAQ:WKEY) stiegen während der Nachmarktsitzung am Dienstag um 5,02% auf $6,27. Das heutige Handelsvolumen dieses Wertpapiers schloss am Ende bei 5,4K Aktien, was 4,36 Prozent des durchschnittlichen Volumens der letzten 100 Tage entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 85,8 Millionen Dollar. Die Aktien der(NASDAQ:OLB) stiegen um 2,49% auf 4,1 $. Das Handelsvolumen der OLB ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!