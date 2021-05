Globus Baumarkt erneut Nummer eins bei Kundenzufriedenheit

Völklingen (ots) - Ergebnis der aktuellen Studie "Bau- und Heimwerkermärkte im New Normal"In einer repräsentativen Verbraucherumfrage des Marktforschungsinstituts Konzept & Markt und des Dähne Verlags ist Globus Baumarkt zum elften Mal in Folge zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt worden. Für die aktuelle Studie "Bau- und Heimwerkermärkte im New Normal" befragte das Marktforschungsinstitut Konzept & Markt Ende März 2021 insgesamt 2.000 Baumarktkunden.Bei der Imagebeurteilung der großflächigen klassischen Baumarktbetreiber wurde Globus Baumarkt von den Befragten in fünf von acht Hauptkategorien - Einkaufsatmosphäre, Mitarbeiter, Preisniveau, Verantwortung sowie Qualität und Service - am besten bewertet.Insbesondere in der Kategorie Mitarbeiter erzielte das saarländische Einzelhandelsunternehmen ein Spitzenergebnis. Bestnoten vergaben die Verbraucher unter anderem für die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Globus-Baumarkt-Mitarbeiter. Zudem sind die Mitarbeiter der Globus Baumärkte nach Angaben der Baumarktkunden für Fragen jederzeit verfügbar und tun für die Kunden mehr als die Mitarbeiter anderer Geschäfte.Positives Betriebsklima auch in Corona-Zeiten für Kunden spürbar"Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für dieses positive Feedback", sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte. "Die hohe Kundenzufriedenheit, die durch die Studie erneut belegt wurde, ist das Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betont Huwer. Dank deren Engagement sei das gute Betriebsklima der Globus Baumärkte für die Kunden auch in Corona-Zeiten zu spüren."Um die Kundinnen und Kunden auf allen Kanälen abzuholen und bestmöglich zufriedenzustellen, haben wir in den letzten Monaten viele Prozesse weiter optimiert. Das hervorragende Abschneiden unseres Unternehmens bei der aktuellen Verbraucherumfrage bestätigt uns darin, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind", so Huwer.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte und sechs Alphatecc. Elektrofachmärkte. Mit über 9.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem Umsatz von 1,9 Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den Führenden der Baumarktbranche.Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.dePressekontakt:Diana DoriguzziE-Mail: presse@globus-fachmaerkte.deGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGKoordination VölklingenZechenstraße 866333 VölklingenOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell