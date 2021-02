GlobeX Data wurde als eine der „50 Best Companies to Watch in 2020“ ausgezeichnet

Quelle: IRW Press

4. August 2020 – Toronto, Ontario, GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von gehosteten Cyber-Sicherheits- und Internet-Datenschutzlösungen für sicheres Datenmanagement und sichere Kommunikation in der Schweiz, freut sich bekannt zu geben, dass es von der Silicon Review als eine der „50 Best Companies to Watch in 2020“ ausgewählt und nominiert wurde. Zugriff auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



