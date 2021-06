GlobeX Data startet den Vertrieb von SekurMessenger mit Telcel von América Móvil – mit dem Ziel, WhatsApp für Geschäftsanwender in ganz Lateinamerika zu ersetzen

Quelle: IRW Press

21. Juni 2021 – Toronto, Ontario und New York, NY. GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA:GDT) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter sicherer Kommunikation und sicherem Datenmanagement, teilt mit, dass es in Lateinamerika mit der Markteinführung von SekurMessenger, der in der Schweiz gehosteten Messaging-Sicherheits- und Datenschutzlösung, begonnen hat.

Wie bereits in einer separaten Pressemitteilung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung