Globalstar-Aktie: Der Senkrechtstarter des Tages!

Die Aktien von Globalstar Inc. (NYSE:GSAT) werden am Montag vorbörslich um etwa 30% höher bei $1,86 gehandelt. Die Aktien des in Covington, Louisiana, ansässigen Satellitenkommunikationsunternehmens schlossen zuletzt am Freitag 5,9% höher bei $1,43.

GSAT-Aktien werden nach einer Mitteilung der bekannten Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Analyst Ming Chi-Kuo, dass der Technologieriese eine Partnerschaft mit Globalstar eingehen könnte, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung