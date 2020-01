Berlin (ots) - Die Sozialdemokratie ist nach Ansicht des Soziologen undGlobalisierungskritikers Walden Bello mitverantwortlich für den Erfolg derRechten. "Die Sozialdemokraten haben aktiv die Anwendung neoliberaler Politikgefördert. Damit wurde deutlich, dass die traditionellen Beschützer derInteressen der Arbeiterklasse eben diesen Schutz nun aufgegeben haben", sagteBello der Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). Der Erfolgrechter Politiker wie Trump, Bolsonaro, Salvini und Modi haben darin seineGrundlage. "Die extreme Rechte hat es geschafft, traditionelle Bedürfnisse derArbeiterklasse anzusprechen und in eine rechte Richtung zu drehen", sagte derSoziologe, der 2003 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde.Ausgerechnet Politiker wie US-Präsident Donald Trump hätten nun mit klassischneoliberaler Politik gebrochen. Trump sei an die Macht gekommen, "weil er exaktin vier von Deindustrialisierung betroffenen Schlüsselstaaten das Wahlvolkhinter sich gebracht hat: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin und Ohio. Die weißeArbeiterklasse hat dort für Trump gestimmt. Sie wusste, dass mit Hillary Clintondie Trans-Pazifik-Partnerschaft (TPP) kommen würde und mit Trump nicht. Insofernwar Obamas Politik mitverantwortlich für den Aufstieg von Trump."Bello sieht Kräfte, die dem Aufstieg der Rechten entgegenwirken können: "DieFrauenbewegung und die Umweltbewegung sind da in erster Linie zu nennen. DieFrauenbewegung kann womöglich am ehesten den rechten Aufschwung stoppen, sie istderzeit sehr dynamisch", sagte der philippinische Globalisierungskritiker, dereine neue linke Erzählung anmahnt: "Die Menschen bei den Emotionen zu packen,darin war und ist die äußere Rechte zuletzt leider oft erfolgreicher gewesen.Ich glaube, dass wir das auch schaffen können, ohne demagogisch oderanti-rational zu werden."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell