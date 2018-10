Globalisierung menschenwürdig gestalten - Vierte Verhandlung über UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten steht bevor

Bonn (ots) - In der nächsten Woche (15.-19.10.2018) verhandelteine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen in Genf über einverbindliches Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten. Das BonnerSÜDWIND-Institut, das sich in der Treaty Alliance für ein solchesAbkommen engagiert, hält verbindliche internationale Regeln fürunabdingbar, um die Menschen, die mit der Herstellung unsererAlltagsprodukte in Verbindung stehen, wirksam zu schützen.Zerstörung von Lebensgrundlagen beim Abbau von Rohstoffen,Kinderarbeit auf Plantagen, unwürdige Arbeitsbedingungen inTextilfabriken: Menschenrechtsverletzungen sind keine Ausnahme imglobalen Wirtschaftssystem. Während Handelsabkommen Unternehmen denZugang zu Märkten und Rohstoffen erleichtern, gibt es für den Schutzder Menschenrechte im internationalen Wirtschaftsgeschehen bislangkeine verbindlichen Regeln. Ein Abkommen zu Wirtschaft undMenschenrechten, das seit 2014 bei den Vereinten Nationen verhandeltwird, soll das ändern. Erstmals liegt bei der bevorstehenden viertenSitzung in der kommenden Woche ein Entwurf (Zero Draft) zum Abkommenvor. Er sieht vor, dass Staaten die in ihrem Land ansässigenUnternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte in ihremAuslandsgeschäft verpflichten und Klagen von Betroffen erleichternmüssen.In einer Stellungnahme begrüßt die zivilgesellschaftliche TreatyAlliance den Entwurf und regt Nachbesserungen an. "Das Papier stelltin den Fokus, dass Betroffenen ermöglicht wird, ihre Anliegen vorGericht zu bringen", erläutert Eva-Maria Reinwald von SÜDWIND. DerEntwurf sehe z.B. vor, dass es Betroffenen gewährt sein soll,Gruppenklagen einzureichen und mehr Informationen überunternehmerische Entscheidungsprozesse zu bekommen, damit sie besserfür ihr Recht eintreten können."Der Entwurf kommt der Kritik, die in vorherigen Verhandlungen anmöglichen Inhalten des Abkommens geäußert wurde, entgegen. Umsoselbstverständlicher sollte es sein, dass sich EU und Bundesregierungkonstruktiv am Prozess beteiligen," so Reinwald, die zwar mit einerTeilnahme von VertreterInnen aus EU und Bundesregierung rechnet, aberdie Gefahr sieht, dass die Beteiligung der offiziellen VertreterInnenwie in den vergangenen Jahren eher durch Schweigen und Kritik amProzess als statt durch voranbringende inhaltliche Mitarbeitgekennzeichnet sein wird.Reinwald selbst wird einen Teil der Verhandlungen vor Ortbeobachten. In ihrer Bildungsarbeit in NRW macht die Promotorin fürWirtschaft und Menschenrechte darauf aufmerksam, dass Globalisierungnicht allein durch den eigenen Einkaufskorb, sondern wirksam durchpolitische Maßnahmen gestaltet werden kann.Wer sich zu den UN-Verhandlungen informieren möchte, hat beiSÜDWIND-Vorträgen immer wieder Gelegenheit dazu: So informiertSÜDWIND z.B. am 30.10.2018 im Rahmen des Bonner Politikforums imDGB-Haus sowie am 15.11.2018 an der VHS Hagen jeweils um 19:00 Uhrüber den Treaty-Prozess.Aktuelle Meldungen zu den Verhandlungen finden sich in SozialenMedien unter dem Hashtag #BindingTreaty.Pressekontakt:Eva-Maria ReinwaldSÜDWINDTel.: 0228 763698-21reinwald@suedwind-institut.deOriginal-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell