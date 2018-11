Globales MarTech-E-Commerce-Unternehmen Rokt an 370. Stelle von Deloitte's 2018 Technology Fast 500(TM), der Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika

New York (ots/PRNewswire) -Von der rasch expandieren Zentrale in New York aus agiert Roktinzwischen mit über 2.000 globalen Marken und E-Commerce-Händlern, umdie richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenzubringen - wennsie in Kauflaune und offen für Neues sind. Ausgehend von seinenaustralischen Wurzeln wuchs Rokt zu einem etabliertenTechnologieunternehmen mit Geschäften in neun globalen Märkten. Zieldes Unternehmens ist ein intelligenterer, schnellerer und bessererE-Commerce, um Kunden mit jeder Transaktion mehr Wert zu bieten.Bruce Buchanan, Vorstandsvorsitzender von Rokt, ist der Meinung,dass das außerordentliche Wachstum den Mitarbeitern und Kunden vonRokt zu verdanken ist. "Es ist eine große Leistung, an 370. Stelleder am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas zu liegen,nachdem wir über mehrere Jahre eine dreistellige Wachstumsrateaufrechterhalten konnten. Durch den weiteren Ausbau und dieEntwicklung von Rokt KI können E-Commerce-Unternehmen dank unsererFähigkeit, die besten Aktionen für jeden einzelnen Verbraucher zubestimmen, ihre User-Experience und den Wert im Moment derTransaktion auf individueller Ebene maximieren. Dies istnachgewiesenermaßen die treibende Kraft für die zehnfacheVerbesserung des Nettoprofits unserer Kunden und ist letztendlich dieUrsache für den wichtigen und signifikanten Einfluss auf unsereKunden und unseren Gesamtgeschäftswert.""Wir gratulieren den Gewinnern der Deloitte 2018 Technology Fast500 zu ihrer beeindruckenden Leistung", so Sandra Shirai(https://www2.deloitte.com/us/en/profiles/sshirai.html)stellvertretende Vorsitzende von Deloitte LLP und verantwortlich fürTechnologie, Medien und Telekommunikation in den USA. "DieseUnternehmen sind Innovatoren, die ihre kreativen Ideen in Produkte,Dienstleistungen und Erfahrungen umwandelt haben, die neue Kundenanziehen können und ein beeindruckendes Wachstum erzielen.""Knapp zwei Drittel der in der Liste aufgeführten Unternehmenarbeitet mit Software, die weiterhin die spannendsten technologischenEntwicklungen des 21. Jahrhunderts hervorbringt, darunterInnovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, prädiktiveAnalytik und Robotics", erklärte Mohana Dissanayake(https://www2.deloitte.com/us/en/profiles/mdissanayake.html),Partnerin bei Deloitte & Touche LLP und Branchenleiterin fürTechnologie, Medien und Telekommunikation der Audit- undSicherheitspraxis von Deloitte. "Die diesjährige Rangliste zeigt wohlein nationales Phänomen: Viele Unternehmen aus allen Teilen Amerikastransformieren die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen, indemsie bahnbrechende Forschung und Entwicklung, Unternehmertum undschnelles Wachstum kombinieren.Informationen zu Deloitte's 2018 Technology Fast 500(TM)Deloitte's Technology Fast 500 ist eine Rangliste der amschnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-,Life-Science- und Energy-Tech-Unternehmen des öffentlichen undprivaten Sektors in Nordamerika. Die Gewinner der Technology Fast500-Auszeichnung werden auf Grundlage ihres prozentualen jährlichenUmsatzwachstums der Geschäftsjahre 2014 bis 2017 ausgewählt.Um sich für die Technology Fast 500-Auszeichnung zu qualifizieren,müssen Unternehmen über proprietäres intellektuelles Eigentum oderTechnologien verfügen, die für einen Großteil des Betriebsumsatzesdes Unternehmens verantwortlich sind und in Form von Produkten anKunden verkauft werden. Die Unternehmen müssen im AusgangsjahrBetriebsumsätze von mindestens 50.000 USD und im aktuellen JahrBetriebergebnisse von mindestens 5 Millionen Dollar erzielen. Zudemmüssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft seinund ihren Firmensitz in Nordamerika haben.Informationen zu RoktRokt sitzt an der Schnittstelle von digitalem Marketing undE-Commerce und arbeitet mit den weltweit größten Marken, um in Bezugauf E-Commerce-Transaktionen noch intelligenter zu werden. UnsereMarketing-Technologie schafft individuelle User-Erlebnisse im Momentder Transaktion, wenn Menschen in Kauflaune sind und offen für Neuessind.Wir verwenden Rokt KI, um auf dynamische Weise die nächsteoptimale Handlung zu empfehlen. Dabei helfen wir unseren Partnern,intelligenteren Handel zu treiben, indem wir im Moment derTransaktion sowohl die User-Experience als auch die Werterealisierungunserer Partner verbessern. Durch Präsentation eines individuelloptimierten Angebots, z. B. Upselling, App-Downloads,Bonusprogramm-Anmeldung, Kalenderabos und Angebote von Drittanbieternverbessert sich der Nettoprofit unserer Kunden nachgewiesenermaßen ummehr als das Zehnfache.Der Premium-Marktplatz von Rokt und seinen E-Commerce-Partnern,darunter eBay, Ticketmaster, Groupon und Fanatics, bietet Markenweltweiten Zugang zu 100 Millionen Transaktionen pro Monat und eineReferenzplattform, um relevante Angebote zu präsentieren und Kundenzu gewinnen, die gerade in Kauflaune sind.Rokt wurde 2012 in Sydney gegründet und operiert derzeit in denUSA, Kanada, UK, Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland,Singapur und Japan. Weitere Informationen finden Sie unterwww.rokt.com oder folgenden Sie dem Unternehmen unter @ROKT(https://twitter.com/rokt).Informationen zu DeloitteDeloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen oder ihre verbundenen Unternehmen. DTTL undjedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. In den Vereinigten Staatenbezieht sich Deloitte auf eine oder mehrere der US-Mitgliedsfirmenvon DTTL, ihren verbundenen Unternehmen die in den VereinigtenStaaten unter dem Namen "Deloitte" operieren, und ihre jeweiligenPartnerunternehmen. Bestimmte Dienstleistungen sind möglicherweisenicht verfügbar, um Mandaten unter den Regeln und Richtlinien desöffentlichen Rechnungswesens zu attestieren. 