St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Das III. GlobaleFischereiforum und die Seafood-Expo fanden am 10. und 12. Juli 2019in St. Petersburg statt (https://roscongress.org/en/news/podvedeny-itogi-iii-mezhdunarodnogo-rybopromyshlennogo-foruma/).Fast 6000 Personen nahmen an diesem Forum teil, darunter führendeVertreter der Wirtschaft und des Fischereisektors, Leiterbranchenspezifischer Agenturen aus 38 Ländern und 30 russischenRegionen,20 Delegationen aus der Türkei, Indonesien, Bangladesch,Kambodscha, Namibia, Südkorea, Japan, Island, der Republik Guinea,Sri Lanka und anderen Ländern. Dmitrij Patruschew, der russischeLandwirtschaftsminister, begrüßte die Teilnehmer des Forums.Auf derPlenarsitzung "?zean der Möglichkeiten: Natur, Wirtschaftund Menschen (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/priroda-ekonomika-chelovek-uchastniki-plenarnogo-zasedanija-mrf-2019-vydelili-tri-stolpa-razvitija-mirovogo-prirodopolzovanija/)" besprachen HerrPatruschew, Ilja Shestakow, stellvertretender russischerLandwirtschaftsminister, Leiter der Föderalen Agentur für Fischerei(Rosrybolovstvo), Minister und Leiter von branchenspezifischenAgenturen führender Fischereimächte, Leiter großerFischereiorganisationen und russischer Regionenwichtige Themen undHerausforderungen in den Bereichen globale Fischerei sowiewirtschaftliche, ökologische und soziale Fragen.In den Podiumsdiskussionen stellten Experten aktuelle Fragen:- "Digitalisierung als Werkzeug für den Wandel in derFischereiwirtschaft (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/kurs-na-tsifrovizatsiju-novye-vozmozhnosti-i-it-reshenija-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-2019/)",- "Wie man Fisch richtig verkauft",- "Die Arktis und Antarktis: Ressourcenpotenzial, Verbot oderFischerei, Elemente der Zusammenarbeit (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/rybalka-v-samyh-surovyh-ugolkah-planety-realnost-zavtrashnego-dnja/)",- "Neue Gesichter in der der Fischereiwissenschaft. Neue Ideen. NeueLösungen (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/svezhij-vzgljad-na-razvitie-otrasli-razrabotki-molodyh-uchenyh-predstavili-na-mrf-2019/).",- "Erschließung des Potenzials der Aquakultur in Russland und derWelt: Management, Ressourcen, Märkte (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/mrf-2019-rossijskie-i-mezhdunarodnye-eksperty-otsenili-potentsial-razvitija-akvakultury/)",- "Die Kosten der Fischindustrie: Wie kann man die Effizienz dergeschäftlichen Nutzung einer landesweiten Ressource bewerten (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/ilja-shestakov-vazhno-sozdat-takuju-otrasl-v-kotoruju-hotelos-by-investirovat/)?";- "Fischmarktwirtschaft: Fischerei, Verarbeitung, Logistik undEinzelhandel (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/mrf-2019-chto-pomozhet-razvivatsja-rybnomu-rynku-rossii/)",- "Fischerei: Die soziale Dimension als Faktor für die Entwicklungvon Gebieten (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/-na-iii-mezhdunarodnom-rybopromyshlennom-forume-otsenili-sotsialnye-aspekty-rybolovstva-v-kontekste-razvitija-territorij/)".Wichtige Verträge wurden unterzeichnet:Eine Absichtserklärung überdie Zusammenarbeit in der Fischerei und Aquakultur zwischen demMinisterium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei Kambodschasund Rosrybolovstvo (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/rossija-i-kambodzha-podpisali-memorandum-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-rybnogo-hozjajstva-i-akvakultury/) ist eines der Dokumente.Auf 13.200 qm präsentierte die Seafood-Expo den vollständigenZyklus des Fischereikomplexes mit 335 Unternehmen, darunter 151ausländische Stände, sieben nationale Stände aus Norwegen, Island,Dänemark, Marokko, der Türkei, China und Spanien sowie 12Gemeinschaftsstände aus russischen Regionen sowie eine Business Zonedes Retail Centers für Gespräche zwischen Herstellern undHandelsketten.GlavrybvodundRosrybolovstvo kürten die Gewinner desgesamtrussischen Journalistenwettbewerbs FishCorr.Im Vorfeld des "Tag des Fischers" überreichte der LeiterderRosrybolovstvo Preise an Veteranen der Fischerei und die bestenMitarbeiter des russischen Fischereikomplexes.In der Schiffbauanlage Pella Leningrad wurde eine Zeremonie zurEinführung des Frosttrawlers Scorpio (https://fishexpoforum.com/en/press-centr/mrf-2019-dmitrij-patrushev-i-ilja-shestakov-prinjali-uchastie-v-spuske-na-vodu-novogo-sudna-na-zavode-) abgehalten, an der HerrPatrushev, Herr Shestakov und andere Ehrengäste teilnahmen.Rosrybolovstvoist der Organisator des Forums; der Betreiber istdie Roscongress Stiftung (https://roscongress.org/en/).Die offizielle Website lautet:fishexpoforum.com(http://www.fishexpoforum.com/).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/946972/Global_Fishery_Forum_2019.jpgPressekontakt:Anna Ivanovamedia@roscongress.org+7-(812)-406-7709Original-Content von: Roscongress Foundation, übermittelt durch news aktuell