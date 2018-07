Globales EAM-Softwareunternehmen Sigga Workforce Technologies präsentiert sich mit neuem Internet-Aufritt

Houston (ots/PRNewswire) - Sigga Workforce Technologies, eines derführenden globalen SAP-zentrischen EAM-Softwareunternehmen,präsentiert sich mit einem vollständig überarbeiteten, responsivenInternet-Aufritt (https://www.sigga.com/). Mit der neuen Website willdas Unternehmen das Benutzererlebnis für sein globales Publikumdeutlich aufwerten. Über die intuitive Plattform, dieerkenntnisreiche Inhalte von klugen Köpfen der Branche liefert,können Besucher ganz einfach mit Sigga in Kontakt treten."Wir sind total begeistert von unserer neuen Website", sagte RomeuSciotta, Executive Vice President von Sigga Workforce Technologies."Wir wollen unserem Publikum tiefe Einblicke geben, wer wir sind undwas wir mitbringen. Gleichzeitig verfolgen wir als großer Befürwortervon konstantem Lernen und kontinuierlicher Innovation das Ziel, mitunserer Website einen gegenseitigen Dialog zu ermöglichen, wo klugeKöpfe konvergieren. Wir wollen den Austausch wertvoller Erkenntnissefördern und durch den Dialog mit unseren Anhängern auf der ganzenWelt lernen", so Romeu weiter.Unter anderem ist die Website jetzt DSGVO-konform und bietet einneues Ressourcencenter, Echtzeit-Chat, eine Seite mitStellenangeboten sowie überarbeitete Produktbeschreibungen. In denkommenden Wochen wird das Unternehmen weitere Seiten freischalten,darunter einen Blog und einen Pressesaal.Neben seinen digitalen Initiativen hat das Unternehmen in diesemJahr durch seine erstaunlich rasante globale Expansion in derIndustrie Schlagzeilen gemacht. Sigga Workforce betreibt eineDoppelzentrale in Sugar Land (Texas) und Belo Horizonte (Brasilien)und hat kürzlich in China eine Zweigstelle eröffnet und, umOrganisationen im Asien-Pazifik-Raum zu unterstützen. Noch in diesemJahr (2018) soll eine europäische Niederlassung den Betriebaufnehmen.INFORMATIONEN ZU SIGGA WORKFORCE TECHNOLOGIESSigga Workforce Technologies ist ein führender Innovator auf demGebiet SAP-zentrischer Anwendungen und Technologien für dieFirmenbelegschaft mit Sitz in Sugar Land (Texas, USA). Sigga istglobal aufgestellt und spezialisiert auf Anlagen- undMaterialwirtschaft. Seine Produkte und Lösungen unterstützenOrganisationen aus verschiedenen Industrien dabei, mit SAP mehr ausder Plattform herauszuholen und ihre Rendite zu verbessern. Dazuwerden operative Prozesse verschlankt, Außendienstaktivitätenvereinfacht und relevante und zeitnahe Informationen bereitgestellt,um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu reduzieren. Siggasrobuste Lösungssuite aus einer Hand beinhaltet: Planning andScheduling, Mobile EAM, Mobile Warehouse and Inventory und EAMAnalytics. Weitere Informationen finden Sie unter www.sigga.com.Pressekontakt:Eunice David,Head of Marketing | USAeunice.david@sigga.com1.855.744.4287 x 715Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721727/Sigga_Workforce_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: Sigga Workforce Technologies, übermittelt durch news aktuell