Globales Airline Ranking: Diese 111 Fluglinien sind die Instagram Stars 2018

Berlin (ots) - Die Reiseuhu Redaktion hat die 746 weltweit aktivenPassagier Airlines basierend auf ihren Instagram Beiträgen undHashtags unter die Lupe genommen und dabei die 111 populärstenFluglinien ausgemacht.Welche Fluglinie kann in Anbetracht eines oft vorherrschendenÜberangebotes mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis,Pünktlichkeit oder Komfort bei ihren Kunden punkten?Die wichtigsten Infos im Überblick:- Lufthansa sichert sich als größte deutsche Airline den 2. Platzmit 728.054 Beiträgen- Air Asia gewinnt das Instagram Airline Ranking mit knapp einerMillion Hashtags- Billigflieger Ryanair schafft es mit 566.241 Hashtags auf Platz6, Erzfeind easyJet aus England landet auf Platz 15Aufgrund stetig steigender Popularität von "Low-Cost" Airlines inDeutschland und Europa, hat die Redaktion einen gesonderten Blick aufRyanair, easyJet und Co. geworfen. Die Top 5 der europäischenBilligflieger wurden zusätzlich in einem separaten Rankingausgewertet.Grafiken, Daten und weitere Informationen hier:https://www.reiseuhu.de/blog/instagram-airline-ranking/Zum UnternehmenReiseuhu.de veröffentlicht täglich mehrmals Urlaubsschnäppchen undWissenswertes rund um das Thema Reise und Urlaub. Das Start-up wurdeim Jahr 2015 gegründet und zählt heute zehn Mitarbeiter am StandortBerlin. Die Webseite, mit mehreren Zehntausenden Besuchern pro Tag,zählt zu einer der größten Reiseportale im DACH Raum.Pressekontakt:Hagen Föhrhagen@reiseuhu.de+49 (0) 176 871 77260Berliner Straße 6913189 BerlinOriginal-Content von: Reiseuhu.de / Hagen Föhr, übermittelt durch news aktuell