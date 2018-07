Globaler Wirtschaftsoptimismus rückläufig: weniger Wachstum, sinkende Umsätze (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Deutschland, Großbritannien und Frankreich besonders kritisch- Unsicherheiten durch internationale politische Spannungen- Investitionen für strukturelles Wachstum wichtigMittelständler bewerten weltweit die Aussichten für einewirtschaftliche Weiterentwicklung weniger optimistisch als noch imvorherigen Quartal. Deutsche Unternehmer teilen diese Einschätzungund rechnen mit weniger Wachstum und sinkenden Umsätzen. Dies zeigtder International Business Report (IBR), eine repräsentative Umfrageder renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein GrantThornton unter mittelständischen Unternehmen.Weltweit gesehen, notiert der aus dieser Studie abgeleiteteOptimismus-Index einen reduzierten Wert von 54% gegenüber demRekordhoch von 61% im letzten Quartal.Besonders pessimistisch: die Mitgliedsstaaten der EuropäischenUnionEinen der größten Einbrüche gibt es in der Europäischen Union. ImVergleich zum vorherigen Quartal (60%) blicken hier nur noch 46% derBefragten den wirtschaftlichen Entwicklungen positiv entgegen.Besonders in den drei größten Volkswirtschaften der EU gehen dieErwartungen an die Wirtschaft zurück. In Deutschland sehen aktuell74% der Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft. Im letzten Quartalwaren es noch 80%, ein Rückgang, aber immer noch auf hohem Niveau. InGroßbritannien gibt es einen sehr starken Rückgang desOptimismus-Index von 31% auf 17%. Besonders gravierend ist die Lagein Frankreich: Nur noch 9% der französischen Mittelständler glaubenan eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Zum Vergleich: Imvorherigen Quartal waren es noch 38%.Politische Unsicherheiten sind Gift für die Konjunktur"Die Stimmung in den führenden europäischen Wirtschaftsräumen istrepräsentativ für die gesamte Region. Sie ist ein Spiegelbild derHeterogenität der einzelnen Volkswirtschaften und ein Indikator fürdie Labilität der Wirtschaft. Dazu passt auch die in der Umfragegeäußerte Sorge, dass die Unternehmen der Eurozone den Anstiegnationalistischer politischer Parteien, wie z.B. in Deutschland undFrankreich, als größte Bedrohung für wirtschaftliche Stabilitäteinstufen - hinzu kommen gefühlte Risiken zu den nicht einschätzbarenEntwicklungen aus dem Brexit", erklärt Joachim Riese,Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton.Auch die herrschende Unsicherheit vor dem Hintergrund instabiler,weltpolitischer Einschätzungen spielt eine Rolle. So glauben inDeutschland immerhin 60%, dass die wachsenden internationalenSpannungen einen negativen Einfluss auf die deutsche Wirtschafthaben. 77% der Befragten sind der Meinung, dass der deutsche Handelmit den USA durch die protektionistische Politik Trumps Einbußenerleiden wird.USA verlieren, China gewinntBemerkenswert ist der Unterschied zwischen den zwei größtenVolkswirtschaften der Welt. Amerikanische Mittelständler verlieren anOptimismus - 78% beurteilen die Wirtschaftsaussichten positiv,gegenüber dem Wert von 89% im vergangenen Quartal verlieren sie damit11 Prozentpunkte.In China sehen 79% der Befragten den wirtschaftlichenEntwicklungen positiv entgegen - ein Anstieg von 14 Prozentpunktenzum vorherigen Quartal (Q1 2018: 65%).Strukturelle Investitionen notwendig"Insgesamt sind sich die Experten jedoch sicher, dass das Jahr2018 ein gutes Jahr für die globale Wirtschaft sein wird. DerWirtschaftsoptimismus wurde nach zwei Jahren, in denen er stetigstieg, aber eindeutig angekratzt", bemerkt Joachim Riese. Unternehmerund politische Entscheidungsträger sollten nun gemeinsam daranarbeiten, durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen fürInvestitionen die nächste Phase der globalen Konjunktur positiv zugestalten.Besonderes Augenmerk muss hierbei nach wie vor auf Ausbildung undGewinn von Fachkräften liegen.Der Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternwird von 40% der Befragten weltweit als größtes Wachstumshindernisangesehen.Über den IBR:Der "IBR-International Business Report" von Warth & Klein GrantThornton befragt mittelständische Unternehmen aus allen Branchen undIndustriezweigen. Die Daten für die aktuelle Veröffentlichungbasieren auf Interviews mit 2.500 Führungskräften in 35Volkswirtschaften weltweit. Befragte Personen sind in erster LinieCEOs sowie geschäftsführende und leitende Mitarbeiterinnen undMitarbeiter.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. TraditionelleSchwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung,Steuerberatung, Private Finance und Corporate Finance & AdvisoryServices, sowie qualifizierte Rechtsberatung durch die Warth & KleinGrant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft.Der Service Governance, Risk, Compliance & Technologies ist einerder am schnellsten wachsenden Bereiche bei Warth & Klein GrantThornton und bietet umfangreiche Unterstützung in der digitalenTransformation.Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mitrund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700Standorten in über 135 Ländern.Aktuell bei Warth & Klein Grant Thornton: Die "WKGTRespekt-Studie"Erstmals in diesem Jahr hat Warth & Klein Grant Thornton zusammenmit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) eine repräsentative Umfragezum Thema Respekt, die "WKGT Respekt-Studie", durchgeführt. Darinbeklagen mittelständische Unternehmer die fehlende Wertschätzung vonPolitik und staatlichen Institutionen gegenüber Unternehmen undBürgern sowie eine Entfremdung von Staat und Gesellschaft.Die Daten für die aktuelle Veröffentlichung basieren aufInterviews mit 1.000 Geschäftsführern oder Mitarbeitern desoberen/mittleren Managements aus allen Branchen und Industriezweigenin Deutschland.Link zur Studie: http://ots.de/f6fmBgIhr Ansprechpartner für Rückfragen:Karl-Heinz HeuserHeuser Agentur für Strategie- und KommunikationsberatungTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell