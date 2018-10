Globaler Launch von Intelligence X: Erste Suchmaschine für das Darknet geht online - BILD

Launch von Intelligence X, der ersten Suchmaschine, mit derüberprüft werden kann, ob persönliche Daten im Internetgeleakt wurden. Website ab sofort unter intelx.io abrufbarWien (ots) - Ganz einfach und jederzeit überprüfen, ob persönlicheDaten im Internet kursieren oder von einem Leak betroffen sind? Wasbislang nur hochspezialisierten IT-Spezialisten und Unternehmenvorbehalten war, kann ab sofort mit Intelligence X von jedem Nutzerin Sekundenschnelle überprüft werden. Während herkömmlicheSuchmaschinen für gewöhnlich dazu genutzt werden, um nach einemweitgefassten Spektrum alltäglicher Informationen zu suchen, hilftIntelligence X die Nadel im digitalen Heuhaufen zu finden. So wirdbei Intelligence X nicht nach Namen oder Bildern gesucht, sondernnach E-Mail-Adressen, Domains, Kreditkartennummern, IP-Adressen oderTelefonnummern."Mit Intelligence X haben wir erstmals eine Suchmaschinegeschaffen, mit der jederzeit mithilfe einer einfachen Suchefestgestellt werden kann, ob persönliche Daten im Internet kursierenund möglicherweise von einem Datenleck betroffen sind. Im Gegensatzzu herkömmlichen Suchmaschinen graben wir mit Intelligence Xwesentlich tiefer und durchsuchen auch die entlegensten Bereiche desInternets." so IT-Security-Experte und Gründer von Intelligence XPeter Kleissner bei der Vorstellung der Suchmaschine in Wien.Zwtl.: Das Darknet mit einem Mausklick durchsuchenIntelligence X ist darauf spezialisiert, in Bereichen desInternets zu suchen, die von herkömmlichen Suchmaschinen nichtberücksichtigt werden. Dabei ist unter anderem das Darknet und anderefür gewöhnlich nicht zugängliche Bereiche des Internets wiePeer-To-Peer Systeme eingeschlossen. Die Suchergebnisse werden vonAlgorithmen ermittelt und nach einem X-Score gereiht, der dieRelevanz bestimmt. Jedes Einzelresultat kann vollständig in einerDetailansicht angesehen werden in der man das Ursprungsdokument siehtund Metainformationen wie zum Beispiel das Datum aufgelistet werden.Auch Suchbegriffe die sich in einem Dokument befinden (d.h. zumBeispiel eine E-Mail-Adresse in einem PDF Dokument) werdenautomatisch aufgelistet.Zwtl.: Cyber Security für UnternehmenZusätzlich zur kostenfreien Suchmaschine bietet Intelligence X fürUnternehmen und Organisationen ein kostenpflichtiges Premiummodell inForm eines monatlichen Abos in der Höhe von 99 Euro pro Monat undNutzer an. "Wir bieten Unternehmen und Organisationen erstmals einWerkzeug, mit dem jederzeit und in Echtzeit überprüft werden kann, obFirmen- oder Nutzerdaten im Internet geleakt und missbräuchlichverwendet werden. Das ist ein Meilenstein in Sachen IT- undDatensicherheit", so Kleissner.Das Premiummodell bietet noch detailliertere Suchergebnisse undeinige für den professionellen Gebrauch entwickelte Features, wiebeispielsweise eine Benachrichtigungsfunktion sowie die Möglichkeit,Intelligence X in bestehende Unternehmensprozesse zu integrieren.Zwtl.: Zur Person Peter KleissnerGründer, Entwickler und CEO von Intelligence X ist derÖsterreicher Peter Kleissner, der sich bereits im Alter von 18 Jahreneinen Namen in der IT-Branche gemacht hat. Kleissner ist seitmittlerweile mehr als zehn Jahren in der IT-Sicherheitsindustrie alsProgrammierer und Berater tätig. Nach seinem Engagement alsSicherheitsanalyst bei der Deutschen Bank in Frankfurt, hat Kleissnerdas weltweit größte Botnet Monitoring System "Virus Tracker"entwickelt und 2015 an das US-Unternehmen LookingGlass CyberSolutions verkauft. Der Launch von Intelligence X markiert denvorläufigen Höhepunkt seiner Karriere als IT-Security Experte undUnternehmer.Zwtl.: Über Intelligence XIntelligence X ist ein unabhängiges europäischesTechnologieunternehmen, das im Jahr 2018 von Peter Kleissnergegründet wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Prag betreibt einegleichlautende Suchmaschine sowie ein Datenarchiv. Die kostenfreieSuchmaschine ermöglicht erstmals, unkompliziert und schnellfestzustellen, ob eigene persönliche Daten wie E-Mail-Adressen,Telefonnummern, IP-Adressen, Kreditkartendaten oder ähnliches imInternet kursieren bzw. von einem Datenleck betroffen sind. ImGegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen durchsucht Intelligence Xalle Bereiche des Internets, darunter auch das Darknet (z.B. Tor).Intelligence X bietet neben der kostenfreien Suchmaschine auch einfür Unternehmen adaptiertes kostenpflichtiges Modell an. WeiterInformationen unter [https://intelx.io] (https://intelx.io)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:PR Agentur LOEBELL NORDBERGMag. Martin Fu?rsatz, MAMail: mf@loebellnordberg.comTel.: +43 1 890 44 06 17Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31630/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Intelligence X, übermittelt durch news aktuell