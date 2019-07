Globaler Innovationsindex 2019: Spitzenreiter sind Schweiz, Schweden, USA, Niederlande und Großbritannien; Indien legt stark zu; Handelsprotektionismus birgt Risiken für künftige Innovationen

Neu Delhi (ots/PRNewswire) - Die Schweiz ist das weltweitinnovativste Land, gefolgt von Schweden, den Vereinigten Staaten vonAmerika, den Niederlanden und Großbritannien, gemäß der Ausgabe 2019des Globalen Innovationsindex (GII), der außerdem Indien, Südafrika,Chile und Singapur als regionale Führer identifiziert; China, Vietnamund Ruanda führen ihre Einkommensgruppen an.Der GII, inzwischen in seiner zwölften Ausgabe, ist ein globalerMaßstab, der politischen Entscheidungsträgern dabei hilft, besser zuverstehen, wie sie innovative Tätigkeiten, die wirtschaftliche undsoziale Entwicklung wesentlich vorantreiben, fördern und messenkönnen. Der GII 2019 ist ein Ranking von 129 Ländern basierend auf 80Indikatoren, die von traditionellen Bewertungen wie Forschungs- undEntwicklungsinvestitionen und internationalen Patent- undMarkenanmeldungen bis hin zu neueren Indikatoren wie der Entwicklungvon Apps für Mobiltelefone und Exporten von Hightech-Produktenreichen.Der GII 2019 befaßt sich auch mit dem wirtschaftlichen Kontext:Trotz Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums blühenInnovationen, vor allem in Asien, weiterhin, wobei sich jedochzunehmender Druck durch Störungen des Handels und Protektionismusabzeichnet. Wie der Bericht zeigt, ist eine solide staatliche Planungvon Innovationen entscheidend für den Erfolg."Der GII zeigt uns, daß Länder, die Innovationen in ihrer PolitikPriorität einräumen, in ihrem Ranking deutlich aufgestiegen sind", soFrancis Gurry, Generaldirektor der WIPO. "Der Aufstieg vonWirtschaftsmächten wie China und Indien im GII hat die Geographie derInnovationen verändert, was bewußte politische Maßnahmen zurInnovationsförderung widerspiegelt", so Francis Gurry,Generaldirektor der WIPO.Die Top 20 der GII Rangliste 2019 sind: Schweiz (1), Schweden (2),Vereinigte Staaten von Amerika (3), Niederlande (4), VereinigtesKönigreich (5), Finnland (6), Dänemark (7), Singapur (8), Deutschland(9), Israel (10), Republik Korea (11), Irland (12), Hong Kong (China)(13), China (14), Japan (15), Frankreich (16), Kanada (17), Luxemburg(18), Norwegen (19), Island (20).Zum ersten Mal wurde die Lancierung des GII von der indischenRegierung ausgerichtet, die den GII auf kreative Weise nutzt, umihren politischen Rahmen für Innovationen sowohl auf nationaler alsauch auf regionaler Ebene zu stärken.Mehr unter:https://www.wipo.int/pressroom/de/documents/pr_2019_834.pdfPressekontakt:Edward HarrisEdward.harris@wipo.intSamar Shamoonsamar.shamoon@wipo.int+41223388161Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951610/WIPO_Logo.jpgOriginal-Content von: World Intellectual Property Organization (WIPO), übermittelt durch news aktuell