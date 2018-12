Globaler Flüchtlingspakt ist historische Chance

Bonn (ots) - Am kommenden Montag (17.12.) soll der GlobaleFlüchtlingspakt in New York durch die UN-Mitgliedstaatenunterzeichnet werden. Aus Sicht der UNO-Flüchtlingshilfe stellt ereine historische Chance für den weltweiten Flüchtlingsschutz dar. Mitihm soll die Flüchtlingshilfe effizienter, fairer und schnellerwerden, sodass Menschen besser geholfen wird, die vor Krieg,Verfolgung und Menschenrechtsverletzung fliehen müssen. Ende 2017waren 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, Tendenzsteigend. 85 Prozent der Flüchtlinge lebt in Entwicklungsländern.Diese Staaten werden durch den Pakt gestärkt. DieUNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des Flüchtlingshilfswerksder Vereinten Nationen (UNHCR), fordert daher den Flüchtlingspakt alsFundament einer gemeinsamen internationalen Verantwortung zumFlüchtlingsschutz anzuerkennen."Alle zwei Sekunden wird ein Mensch zur Flucht gezwungen. Niemandverzichtet freiwillig auf Sicherheit und Grundrechte, und oft sindGeflüchtete gleichzeitig Geißeln der jeweiligen politischen Unruhen.Für diese globale Herausforderung brauchen wir ein weltweitesBekenntnis, die Situation von Flüchtlingen verbessern zu wollen",kommentiert der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, PeterRuhenstroth-Bauer.Der Globale Pakt für Flüchtlinge ist ein nicht verbindlichesRegelwerk und aus Sicht der UNO-Flüchtlingshilfe eineSelbstverpflichtung aller Staaten, die Prinzipien derFlüchtlingskonvention einzuhalten. Der Pakt umfasst vier zentraleZiele: So soll er den Druck auf die Aufnahmeländer mindern, dieEigenständigkeit von Flüchtlingen fördern, den Zugang zu Resettlementund anderen humanitären Aufnahmeprogrammen in Drittstaaten ausweitensowie die Bedingungen schaffen, die eine Rückkehr in das Heimatlandin Sicherheit und Würde ermöglichen. Kurz: Die Lebensbedingungen vonMillionen Flüchtlingen sollen verbessert werden.Ruhenstroth-Bauer abschließend: "Wir haben die kollektiveVerantwortung, auf die weltweiten Flüchtlingsbewegungen nachhaltig zureagieren, Aufnahmeländer zu stärken und gleichzeitig Fluchtursachenzu bekämpfen. Der Globale Pakt ist eine historische Chance, wirsollten sie nutzen."Weitere Informationen unter: http://ots.de/9jZiKIsowie unter: http://ots.de/ZbTRRePressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deDietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell