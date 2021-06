Globaler Expansionsplan: METZ blue gibt Markenpartnerschaft mit dem führenden Fußballverein Juventus bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -- Brandneue exklusive Angebote zur Feier der Partnerschaft mit weltweiten Fans, darunter auch die Chance, ein einmaliges Spieltag-Erlebnis zu gewinnen- METZ blue arbeitet mit Juventus zusammen, um seine globale Expansion voranzutreiben und seine führenden immersiven Unterhaltungserlebnisse mehr Verbrauchern weltweit zugänglich zu machenShenzhen, China (ots/PRNewswire) - METZ blue (https://metzblue.com/), eine weltweit tätige Fernsehmarke, hat heute eine neue Markenpartnerschaft mit Juventus, dem weltweit führenden italienischen Fußballverein der Serie A, bekannt gegeben. Getreu dem Motto "Partner Together, Lead the Future" werden METZ blue und Juventus gemeinsam mehrere Aktivitäten durchführen, um die bevorstehenden Fußballspiele mit Fans auf der ganzen Welt zu feiern. Der Club hat exklusive Videobotschaften für die Partnerschaft aufgezeichnet, unter anderem mit David Trézéguet, einer Juventus-Legende und einem der erfolgreichsten Torschützen in der Vereinsgeschichte, sowie mit den Spielern der ersten Juventus-Mannschaft Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Dejan Kulusevski und Matthijs de Ligt.Eine Partnerschaft dieser Größenordnung ist eine Premiere für METZ blue, die das Bestreben der Marke, ihre globale Präsenz auszubauen, beflügelt. METZ blue vereint die Stärke von SKYWORTH mit der 80-jährigen Technologieerfahrung des deutschen Traditionsherstellers Metz zu hochwertigen Smart-TV-Lösungen. Ziel ist es, modernste Bildschirmtechnik für jedermann verfügbar zu machen. Seit ihrer Einführung 2018 ist die Marke in ganz Europa und Indien stetig gewachsen, und die Partnerschaft wird es METZ blue ermöglichen, seine Suite an führenden immersiven Unterhaltungsangeboten auf ein weltweites Niveau anzuheben.Leo Tang, Chief Brand Officer von METZ blue, erklärte: "METZ blue glaubt an die Bedeutung von Zusammengehörigkeit und wir setzen uns dafür ein, dass wir Fernseherlebnisse von höchster Qualität bieten. Fußball ist ein Sport, der Spieler und Fans aus der ganzen Welt zusammenbringt. Wir freuen uns, Juventus gerade jetzt zu unterstützen, in einer Phase, in der sich der Fußball von der Pandemie erholt. Diese Partnerschaft stellt auch einen wichtigen Meilenstein für METZ blue für unsere Pläne zur globale Geschäftsexpansion dar. Wir freuen uns, eine neue Ära der Unterhaltung einzuläuten und mit dem Publikum in Kontakt zu treten, das unsere Leidenschaft für Unterhaltung und Sport teilt."Gemeinsam Möglichkeiten erkunden und neue Standards für die Zukunft setzenDie perfekte Zusammenarbeit ergibt sich daraus, dass sich die beiden Marken perfekt ergänzen. Als führende Akteure in ihren jeweiligen Fachbereichen - METZ blue, mit dem Marken-Motto "Be Innovative, Be Bold" und Juventus mit dem Glauben an "Perseverance Forever, Ambition Wherever" - sind sie beide auf der Verpflichtung begründet, Grenzen nach hinten zu verschieben, nach Höherem zu streben und neue Standards für die Zukunft zu setzen. Die Partnerschaft wird METZ blue und Juventus neuen Rückenwind verleihen und ihnen dabei helfen, weitere Möglichkeiten zu erkunden und zu neuen Ufern aufzubrechen.METZ blue ist der offizielle Partner von Juventus in der Kategorie TV und Smart-Home-Produkte für TV. Juventus würdigt damit den kontinuierlichen Beitrag von METZ blue zu führenden technologischen Innovationen in der Branche.Federico Palomba, Geschäftsführer von Juventus APAC, erklärte: "Wir freuen uns, METZ blue als offiziellen Partner bei Juventus Turin begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr darauf, den Fans auf der ganzen Welt zusammen mit METZ blue mehr Action und spannende Erlebnisse zu bieten, dank denen sie ihre Emotionen und ihre Aufregung gemeinsam mit uns zelebrieren können.Gewinnen Sie ein einmaliges Erlebnis mit JuventusDie Markenpartnerschaft startet heute und läuft bis zum Ende der Lega Serie A 2022. Vorgesehen ist Reihe von Co-Branded-Inhalten auf globalen Plattformen und während der Heimspiele von Juventus. Um das zu feiern, haben vier glückliche METZ blue-Fans die Möglichkeit, ein VIP-Ticket für ein Juventus-Spiel zu gewinnen und einen einmaligen Spieltag zusammen mit diesem legendären Club zu verbringen. METZ blue wird auch eine Reihe exklusiver Angebote und Sonderangebote präsentieren. Weitere Details werden auf den offiziellen Facebook (https://www.facebook.com/METZGlobal/)- und Twitter (https://twitter.com/metzglobal)-Kanälen von METZ blue veröffentlicht. Folgen Sie uns: besondere Abenteuer und Giveaways warten auf Sie.Informationen zu METZ blueDurch die Kombination der Stärke von Skyworth, eines globalen Players im TV-Business, mit der 80-jährigen Technologieerfahrung des deutschen Traditionsherstellers Metz entstehen bei METZ blue, gegründet 2018, hochwertige Smart-TV-Lösungen mit dem Ziel, neueste Bildschirmtechnologien jedem zugänglich zu machen. METZ blue hat es sich zum Ziel gesetzt, Kunden auf der ganzen Welt innovative, zuverlässige neue Produkte anzubieten, die unbegrenzte Unterhaltung im eigenen Zuhause bieten. 