Globaler Energiewende-Award für Startups: Bewerbung noch bis 31. Januar möglich / dena-Initiative vernetzt innovative Startups mit internationalen Investoren und Entscheidern

Berlin (ots) - Noch bis zum 31. Januar 2017 können sich Startupsfür den internationalen "Start Up Energy Transition Award" derDeutschen Energie-Agentur (dena) bewerben. Der Wettbewerb ist offenfür Ideen, die den weltweiten Klimaschutz und die Energiewendevoranbringen. Die Startups mit den innovativsten Geschäftsmodellenhaben die Möglichkeit, ihre Projekte und Lösungen vor internationalenInvestoren, Entscheidern und Klimaschutzakteuren im Rahmen des BerlinEnergy Transition Dialogue im März 2017 zu präsentieren und sich mitihnen zu vernetzen. Bewerbungen können unterwww.startup-energy-transition.com eingereicht werden.Zu den Unterstützern der Initiative "Start Up Energy Transition"zählen Patricia Espinosa, Generalsekretärin der Klimarahmenkonventionder Vereinten Nationen (UNFCCC), Hans Joachim Schellnhuber, Direktordes Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und JulesKortenhorst, CEO des Rocky Mountain Institute. Schirmherren sindBundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Bundesaußenminister Dr.Frank-Walter Steinmeier.Neue Partner und BotschafterInsgesamt hat das Projekt über 70 Kooperationspartner aus mehr als20 Ländern der Welt. Kürzlich hinzugekommen sind das Zentrum fürInnovation und Gründung an der TU München UnternehmerTUM, derdeutsche Verband kommunaler Unternehmen (VKU), die Plattform fürgrüne Energienetzwerke New Energy Nexus aus Kalifornien, dieeuropäische Konferenz für grüne Innovationen Ecosummit, dasStartup-Hub Rockstart aus Amsterdam sowie die HilfsorganisationSolarAid, die Solarenergie in Afrika unterstützt.Als neue Botschafter begrüßt die Initiative Dirk Ahlborn, CEO vonHyperloop Transportation Technologies (HTT) und JumpStarter sowie Dr.Jeremy Leggett, Gründungsdirektor von Solarcentury sowie Gründer undVorsitzender von SolarAid.Weitere Informationen zum Start Up Energy Transition Award, seinenPartnern und zur Bewerbung unter www.startup-energy-transition.com.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue unterwww.energiewende2017.com.