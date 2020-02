Globaler Digital-Spezialist Microland gründet europäischen Hauptsitz in den West Midlands

Birmingham, England (ots/PRNewswire) - Microland, Indiens führendes Unternehmenim Bereich der digitalen IT-Transformation, hat heute seinen hochmodernenDigital Hub in Birmingham, Großbritannien, eingeweiht, um seine europäischenKunden zu bedienen.Die Einrichtung in Bourneville wird der europäische Hauptsitz der Firma fürgemeinsame Dienstleistungen werden. Wenn er voll funktionsfähig ist, wird ervoraussichtlich bis zu 200 Microlanders beherbergen.Die Einrichtung ermöglicht die Konsolidierung der britischen und europäischenLieferfunktionen als Teil ihrer ehrgeizigen globalen Wachstumsstrategie, mit denWest Midlands als Herzstück.Hauptzweck der Einrichtung ist es, Microlands internationalen Kundenstamm mitDienstleistungen zu unterstützen, die "Making Digital Happen" ermöglichen. DiePalette der über diesen Hub angebotenen Dienstleistungen umfasst dieTransformation von Cloud- und Rechenzentren, Software Defined Networks,Cybersicherheit, digitale Arbeitsplätze und Industrial IoT.Dies ist Microlands zweiter digitaler Hub in den West Midlands; der erste wurdeim Januar 2018 eröffnet. Der neue Standort wird neben der bestehendenMicroland-Basis in Longbridge betrieben, die in ein Customer Experience Centreumgewandelt wird, das den Kunden von Microland ein differenziertes globalesLiefermodell bietet.Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Microland, meintedazu:"Unser West Midlands Digital Hub ist eine aufregende neue Ergänzung zuMicrolands Netzwerk von Hubs auf der ganzen Welt und ein wichtiger Meilensteinfür unser Europa-Geschäft. Das Zentrum bietet innovative und moderneUnternehmenslösungen für unseren globalen Kundenstamm, mit besonderemSchwerpunkt auf britischen Kunden."Bei der Beurteilung mehrerer Standorte für die Expansion von Microland warendie West Midlands für uns ein nahe liegende Wahl. Das Gebiet ist zu einemEpizentrum für Technologie geworden, mit einem dynamischen Ökosystem vonGroßunternehmen, Zugang zu technisch qualifizierten, digitalen Talenten undeiner Infrastruktur von Weltklasse. Dies ist wesentlich für uns, um den ständigwachsenden Anforderungen unserer globalen Kunden gerecht zu werden."Microlands Investition wird Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Technologieund Geschäftsbetrieb schaffen, denn das Unternehmen versucht, von der breitenBasis an professionellen Dienstleistungen in der Region zu profitieren.Der Standort wurde eröffnet, da die Region eine engagierte Partnerschaft mitWest Midlands India aufbauen möchte - ein Programm, das von der West MidlandsGrowth Company* durchgeführt wird, um auf der Erfolgsbilanz der Region bei derGewinnung von Investitionen und Besuchern aus dem indischen Markt aufzubauen.Neil Rami, Chief Executive der West Midlands Growth Company, kommentierte dieswie folgt:"Das rapide Wachstum in einer Reihe von Fachbereichen wie KI, Cybersicherheit,finTech und Gaming hat die West Midlands als den größten Technologie- undDigitalsektor Großbritanniens außerhalb der Hauptstadt positioniert. Derinnovative Talentpool der Region wird von Investoren kontinuierlich alsKlassenbester anerkannt, bleibt aber im Vergleich zu Standorten wie Londonerschwinglich, was seine Attraktivität noch erhöht."Microlands Investition ist eine wichtige Bestätigung der wachsenden digitalenWirtschaft der Region. Sie veranschaulicht genau, warum wir unsere Aktivitätenauf dem indischen Markt verstärken. Indien ist zweitgrößter ausländischerDirektinvestor in der Region. Der Aufbau von Beziehungen mit großenErfolgsgeschichten wie Microland wird der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolgunserer Region sein."Die West Midlands sind Großbritanniens führende Region außerhalb Londons und desSüdostens, was die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen betrifft, wobeiTechnologie- und Digitalfirmen eine wichtige Quelle für neue Produktedarstellen. Zu den prominentesten britischen Organisationen, die in der Regioninvestieren, gehört The Economist Group, die kürzlich eine neue Abteilung fürtechnologische Innovation in Birmingham eröffnet hat - der erste britischeStandort des Unternehmens außerhalb Londons. DasTransportdienstleistungsunternehmen Genesee & Wyoming steht für ein weiteres,weltweit operierendes Unternehmen, das in der Region eine hochwertige Funktionfür gemeinsam genutzte Dienstleistungen eingerichtet hat. Das Unternehmen, dasContainer-Güterzüge betreibt, investierte zunächst 30 Millionen britische Pfundin die Region und schuf 100 neue Arbeitsplätze.Cllr Ian Ward, Leader of Birmingham City Council, fügte hinzu:"Microland ist das jüngste in einer Reihe großer, globaler Unternehmen, dieBirmingham als Niederlassung anderen internationalen Standorten gegenüberbevorzugen. Die Stadt investiert stark in das richtige Umfeld fürTechnologieunternehmen - ihr 5G-Testbed ist nur ein Beispiel dafür, wie sich dieRegion für die Förderung von Innovationen rüstet. Wir freuen uns darauf,Microland auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen, um seinem globalenKundenstamm innovative digitale Lösungen zu liefern."Der neue digitale Hub erfüllt strenge Sicherheitsstandards wie zum Beispiel"Official Sensitive", CES+ und ISO 27000. Darüber hinaus wird der StandortMitarbeiter mit der höchsten Clearance-Stufe, einschließlich der HomeOffice-Clearance, je nach Kundenanforderungen, beschäftigen.Information zu MicrolandMicroland liefert digitale und "Making Digital Happen"-Technologie, dieleistungsfähiger und weniger intrusiv ist. Wir machen es Unternehmen leichter,die digitale Infrastruktur der nächsten Generation zu übernehmen. Unser Know-howin Cloud- und Datenzentren, Netzwerken, Digital Workplace, Cybersicherheit undindustriellem IoT macht dies möglich. Wir stellen sicher, dass Brillanzvorhersehbar, zuverlässig und stabil ist.Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.Seine Mitarbeiterschaft umfasst 4.500 digitale Experten in Geschäftsstellen undVertriebszentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.*West Midlands Growth CompanyDie West Midlands Growth Company hilft der Region, sich national undinternational zu profilieren. Ihr Hauptziel besteht darin, Investitionen,Arbeitsplätze, Besucher und Unternehmen in die West Midlands zu locken.Die West Midlands Growth Company spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzungdes strategischen Wirtschaftsplans(https://www.wmca.org.uk/what-we-do/strategy/) der West Midlands CombinedAuthority (WMCA). 