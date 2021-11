Globaler Branchentreff: A&M Unternehmerberatung ist bei der R+T 2022 vertreten

Hannover (ots) -Die A&M Unternehmerberatung GmbH, eine Marketingagentur für Fachfirmen rund ums Haus mit Sitz in Hannover, ist als Aussteller auf der R+T, der Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz in Stuttgart vertreten. Vom 21. bis zum 25. Februar 2022 wird das Team Lösungen aufzeigen, wie man als Fachfirma rund ums Haus mehr Aufträge schreiben kann, die passenden Mitarbeiter findet und auch den aktuell herrschenden Lieferschwierigkeiten entgegenwirken kann.Geschäftsführer Marvin Flenche: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sowohl uns als auch unsere Methode vorstellen zu können. Dazu werden wir an unserem Stand Fallstudien präsentieren, Potenzialanalysen und Beratungsgespräche durchführen. So bekommen die Interessenten einen Ausblick auf die Zukunft der Kunden- und Mitarbeitergewinnung."Die Marketingagentur ermöglicht Unternehmen, mithilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter zu erlangen. So können die Firmen einerseits wachsen und haben andererseits mehr Planungssicherheit. Die A&M Unternehmerberatung nutzt im nächsten Jahr auf der Messe die Chance, sich mit Kollegen und Kolleginnen der Branche auszutauschen und intensive Fachgespräche zu führen.Seit über 50 Jahren präsentieren Unternehmen auf der R+T - Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz - ihre Innovationen und zeigen Lösungen für die zentralen Themen der Branche auf. Als Weltleitmesse ist die R+T gleichermaßen ein Branchentreff, ein Trendbarometer und eine Innovationsplattform."Wir wollen den Inhabern und Geschäftsführern von Handwerksbetrieben und Fachfirmen rund ums Haus aufzeigen, welche Möglichkeiten sie haben, sich in ihrer Region als Platzhirsch zu positionieren. So erfahren sie, wie sie ihre Konkurrenz hinter sich lassen können und durch den Einsatz der sozialen Medien immer präsenter im Kopf der Zielgruppe werden - als potenzieller Anbieter, aber auch als attraktiver Arbeitgeber", erklärt Marvin Flenche.Über A&M Unternehmerberatung:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter.Pressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHAlexander Thieme & Marvin FlencheTelefon: 0511 94 05 05 26E-Mail: kontakt@am-beratung.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell