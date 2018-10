Globalegrow nimmt Einladung zum Austausch von E-Commerce-Einblicken am Lengow Day in Paris an

Weitere Suchergebnisse zu "Tipco Asphalt":

Paris (ots/PRNewswire) - Am 27. September nahm Globalegrow an der6. jährlichen Veranstaltung Lengow Day in Paris teil, der wichtigsteneuropäischen Konferenz zum Thema E-Commerce. Die Veranstaltung, diean einem neuen Ort stattfand, informierte über zukünftige Trends imE-Commerce und bot Möglichkeiten zum Networking sowie Workshops fürBeratungen und bewährte Verfahren. Globalegrow wurde zusammen mitInternet-Giganten wie Facebook und Google eingeladen, um Einblicke indas Verbraucherverhalten und die chinesische E-Commerce-Umgebung mit400 internationalen Einzelhändlern, Fachleuten undHauptmeinungsführern (auch KOL oder Key Opinion Leaders genannt) zuteilen.Lernen Sie Ihre zukünftigen Kunden kennenUnter dem Motto "Get to know your future customers" (Lernen SieIhre zukünftigen Kunden kennen) veranstaltete der Gastgeber einHandelspanel mit Gästen von Public Desire, HAWKERS, RENAULT undGlobalegrow. Andy Liang sprach als Vertreter von Globalegrow übersein Verständnis zu den Veränderungen im Kaufverhalten, insbesonderein China.Als das E-Commerce-Geschäft eingeführt wurde, hatten Verbrauchereinen bestimmten Artikel im Sinn, den sie dann kauften. Heutzutageerhalten Verbraucher in China viele Kaufempfehlungen, die tief in ihrLeben integriert sind. In der Zwischenzeit entwickeln sich KOLs (KeyOpinion Leader) zu einem starken E-Commerce-Treiber, mit dem dasgesamte chinesische Social Media-Umfeld neu gestaltet wird. Währenddes großen Einkaufsfestivals "Singles' Day" am 11.11. schauen sichdie Verbraucher Live-Streams von ihrem Lieblings-KOL an, und sieversuchen durch wildes Tippen auf ihr Handy, Gutscheine undSonderangebote zu ergattern. "In China entwickelt sich E-Commerce zumLifestyle. Es wird zu einem Spiel", so Andy."Die chinesischen Verbraucher sind sehr daran interessiert, wieihr Produkt aus einem anderen Land in ihr Land gelangt. Also müssenSie die Geschichte der Marke erzählen, welche Qualifikation derGründer hat, welches die Inhaltsstoffe und der zugrundeliegende Zwecksind, sie müssen Testergebnisse zur Verfügung stellen und Preise, diedie Marke gewonnen hat. Sie müssen ein Bild der Glaubwürdigkeit fürdie Marke zeichnen. Jede Information, die Sie uns geben, führt zueiner besseren Konversionsrate."Lokale Anpassung im In- und AuslandNach der offiziellen Konferenz führte Cifnews ein exklusivesInterview mit Globalegrow über seine Marktstrategie in China und imAusland.In der Importabteilung bezieht Globalegrow Marken auf der ganzenWelt und die Produktpalette reicht von Kosmetik und Hautpflege bishin zu Produkten für Mutter und Kind. "Unsere Strategie ist es, mitQualitätsmarken mit Alleinstellungsmerkmalen und einer solidenLieferkette zusammenzuarbeiten. Dies ist sehr wichtig, um diechinesische Bevölkerung zu versorgen und ihnen die Nischenprodukteanbieten zu können, an denen sie Interesse zeigen", so Andy.Auch im Exportgeschäft ist sich Globalegrow der Bedeutung derlokalen Anpassung sehr bewusst. "Zum Beispiel haben wir in der Türkeieine lokale Lagerhaltung, lokales Personal, Kundenservice und sogarein Reparaturzentrum", so Andy. Um Kunden weltweit besser zubedienen, ist die lokale Anpassung eine entscheidende Strategieinnerhalb von Globalegrow.Informationen zu GlobalegrowGlobalegrow wurde 2007 gegründet und ist ein internationalesE-Commerce-Powerhouse, das sich für eine Neugestaltung eines neuenEinzelhandelsökosystems einsetzt, mit dem die Lücke zwischen demglobalen Handel und den Verbrauchern weltweit geschlossen wird. Nachder Fusion mit Shanxi Baiyuan Trousers Co., Ltd (alias Global Top,SZ002640) im Jahr 2014 ist Globalegrow an der Shenzhen Stock Exchangenotiert und damit die erste grenzüberschreitende E-Commerce-Aktie inChina. Globalegrow besitzt heute die globale Fast Fashion-MarkeZAFUL, die E-Commerce-Plattform GearBest und andere.Website: www.globalegrow.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/766157/GLOBALEGROW_lengow_day.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/766158/GLOBALEGROW_andy.jpgPressekontakt:Vanessa Liu+86-18576603272pr@globalegrow.comOriginal-Content von: Globalegrow, übermittelt durch news aktuell