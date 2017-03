Globalegrow kooperiert mit globalen Logistikpartnern zur Verbesserung der Lagerhaltung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Chinesischeländerübergreifender e-Commerce-Konzern Globalegrow hat strategischeAllianzen mit den US-amerikanischen und europäischenLagerdienstleistern angekündigt, um komplexe und zeitkritischeLogistikbedürfnisse zu decken. Die Allianz wird voraussichtlich dielokalisierte Lagerwirtschaftlichkeit dieses Jahr um 20 Prozenterhöhen.Zentralisierte und lokalisierte Lagerhaltung ist entscheidend, umGlobalegrows langfristiges Ziel einer flexiblenDienstleistungserbringung zu erreichen. Globalegrow bietet einenVersand in über 200 Länder und verfügt über einen Warenbestand vonüber 2,5 Millionen Artikeln in verschiedenen Kategorien, wieBekleidung, Unterhaltungselektronik, Spielwaren und mehr. Um dieEffizienz seines globalen Logistiksystems zu steigern, kollaboriertGlobalegrow mit externen Logistikanbietern, die in den VereinigtenStaaten, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien,Tschechische Republik, Polen, Australien und Japan ansässig sind, umlokale Lagerbedürfnisse zu erfüllen. Mit diesen neuen Vereinbarungenwird sich die Gesamtlagerfläche des Unternehmens voraussichtlich aufüber 1,6 Millionen Quadratfuß belaufen."Die größte Herausforderung für länderübergreifenden Einkauf istdie Logistik. Die Zusammenarbeit mit lokalen Lagerdienstleistern istentscheidend, um die Lieferzeit zu beschleunigen", kommentierte AllenYung, Global Business Development Manager bei Globalegrow."Allerdings wird die Lieferzeit von lokalisierter Lagerhaltung auchdurch die Kultur, Politik und das Personal beeinflusst. Wir sindvorsichtig und haben bislang lediglich versucht in reifen Märktentätig zu sein. Seit dem Start dieser Allianzen hat die lokalisierteLagerwirtschaftlichkeit enorm die Kundenzufriedenheit verbessert."Globalegrow beschäftigt über 300 Mitarbeiter in seinemLogistikteam, von denen 15 altgediente Manager mit über 10 JahrenBranchenerfahrung sind. Das Unternehmen sucht auch nachMöglichkeiten, in interne Lagerlösungen zu investieren, um Kunden aufder ganzen Welt auf effizienteste Weise zu erreichen."Im Verlauf der nächsten ein bis drei Jahre wird die Nachfragenach lokalisierter Lagerhaltung gemeinsam mit steigendenVerkaufszahlen drastisch steigen", sagte Allen. "Wir bei Globalegrowwerden weiterhin lokalisierte Lagerhaltung über unser eigenes Teambetreiben oder sogar in Betracht ziehen, unser eigenes Lager zubauen, um dem Bedarf erforderlichenfalls gerecht zu werden."Informationen zu GlobalegrowGlobalegrow wurde 2007 gegründet und ist ein länderübergreifendese-Commerce-Unternehmen in Shenzhen, China. Globalegrows Schwerpunktliegt auf modebewusster weiblicher Kundschaft. Das Unternehmen ist inÜbersee mit verschiedenen Modeseiten tätig, einschließlich ZAFUL,RoseGal und SammyDress.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen GlobalegrowsWebseite: http://www.globalegrow.com/enPressekontakt:Lu YangTel.: +86-13418686013E-Mail: luyang@globalegrow.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/484315/Globalegrow_provides_centralized_and_localized_warehousing.jpgOriginal-Content von: Globalegrow, übermittelt durch news aktuell