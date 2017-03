Globalegrow enthüllt neue Kollektion für Frühjahr/Sommer 2017, Modefarben mit grün, pink und leuchtenden Elementen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Globalegrow präsentiert aufseiner Modesite ab sofort seine neue Kollektion für Frühjahr/Sommer2017. Unter den Farben finden sich Greenery und Pale Dogwood, um denaktuellen Modegeschmack der jungen weiblichen Kunden zu bedienen.Die beiden Farben zählen zu den 10 Top-Farben 2017 des PantoneColor Institute, weltweit die unangefochtene Nummer eins bei derVorhersage von Farbtrends. Greenery, Pantones Farbe des Jahres, istein heller Grünton mit Anklängen an die Farbtöne der Natur. Bei denModewochen in New York, Mailand, Paris und London ist er auf denLaufstegen der großen Modehäuser überall zu sehen.Das Designteam von Globalegrow folgt dem Greenery-Trend und bietetden Online-Kunden eine Greenery-Auswahlseite an, wo olivgrüne Bikinisund Tops zu den Rennern zählen. Die Greenery-Auswahlseite finden Sieunter http://www.zaful.com/s/greenery/Globalegrow lag auch beim Frühjahrstrend goldrichtig, als es am14. Februar eine Produktgalerie in Pink vorgestellt hat. Sie erinnertan Pale Dogwood, den blassen Pinkfarbton unter Pantones 10Top-Farben. Die strahlende und phantasievolle Farbe passt super zurFrühjahrslaune und reißt die Mauer zwischen Topmode und Straßenstylesnieder. Sie ist unter Modebloggern und Straßenstyle-Ikonen gleichsambeliebt. Die Pink-Kollektion finden Sie unterhttp://www.zaful.com/promotion-pink-collection-sale-special-335.html.Auf der Pink-Auswahlseite auf Zaful findet man eine kompletteFrühjahrs-/Sommerkollektion, darunter mädchenhafte Tops, Kleider,Badebekleidung und Accessoires. Diese femininen Modeartikel inblassem Pink standen während der Frühjahrs-/Sommersaison imRampenlicht. Der Bestseller auf der Site, ein pinkfarbener Bikini imTropenstil, stellte mit mehr als 300 verkauften Stück pro Tag einenRekord auf."Wir freuen uns, Produkte in diesen beliebten Farben anzubieten,die die aktuelle Laune modebewusster Verbraucher genau einfangen undwiderspiegeln", sagte Benjamin Zhao, Leiter fürProduktlinien-Marketing bei Globalegrow. "Wir werden genau verfolgen,wie sich diese Trends entwickeln, und schon in Kürze neueProduktdesigns vorstellen. Die Kaufentscheidungen unserer Kunden sindschließlich das beste Kriterium, wenn es um Modevorlieben geht."Informationen zu GlobalegrowGlobalegrow ist ein grenzüberschreitendes E-Commerce-Unternehmenmit Sitz in Shenzhen (China), das seit 2007 besteht. Globalegrowbedient in erster Linie modebewusste weibliche Kunden und bietetseine Produkte weltweit über verschiedene Modesites an, darunterRoseGal, SammyDress und Zaful.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Globalegrowunter: http://www.globalegrow.com/en/Pressekontakt:Lu YangTel.: +86-134-1868-6013E-Mail: luyang@globalegrow.comFoto -http://mma.prnewswire.com/media/473947/Globalegrow_Trending_Pink.jpgOriginal-Content von: Globalegrow, übermittelt durch news aktuell