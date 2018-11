Globale Wettbewerbsstrategien vor dem Aus - Die Zukunft ist multilokal (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Dezentralisiertes Handeln wird über unternehmerischen Erfolgentscheiden."Die Gesetze der Globalisierung gelten nicht mehr wie gehabt. ZurSicherung der Wettbewerbsfähigkeit braucht es in Unternehmen einenSinneswandel hin zu lokal integrierten Einheiten. Dabei gehen dieAnforderungen weit über die Dezentralisierung von Produktion undMarketing hinaus", sagt Dr. Martin Eisenhut, Zentraleuropa-Chef derinternationalen Top-Managementberatung A.T. Kearney. "In Zukunftwerden Größenvorteile, Effizienzsteigerung und weltweit integrierteWertschöpfungsketten alleine nicht mehr reichen, um relevant wachsenzu können."Eisenhut beruft sich auf die jüngste Veröffentlichung des GlobalBusiness Policy Councils von A.T. Kearney "Competing in an Age ofMulti-Localism". Der umfangreiche Bericht untersucht weltweit dasErstarken von Anti-Globalisierungs-Trends im Zusammenspiel mit neuenTechnologien und veränderten Kundenbedürfnissen und zeigtKonsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit großer Unternehmen auf.Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Trend zur stärkerenRegionalisierung kein kurzlebiges Mode-Phänomen ist, sondern alsZeitalter der sogenannten "Multilokalisierung" die Globalisierungablösen wird. Als wesentliche Treiber nennen sie steigende politischeRisiken, neue Konsumentenbedürfnisse, die sich von globalen Markenab- und regionalen, authentischen Angeboten zuwenden, veränderteIndustriepolitik und technologische Fortschritte wie Robotics und3D-Druck.Zusammengenommen und in ihren Wechselwirkungen analysiert entstehtdas Gesamtbild einer multi-lokalen Welt und damit eines gänzlichveränderten Wirtschaftsumfelds. Zukünftig gelten die Präferenzennicht mehr weltweiten, sondern den lokalen Gemeinschaften,Industrien, Produkten und Kulturen vor Ort mit ihren authentischenund spezifischen Unterschieden.Wettbewerbsfähig, so folgern die Autoren, sind in Zukunft nur nochKonzerne, die es schaffen, sich in verschiedenen Regionen und Märktenals lokal integrierte Einheiten zu behaupten. Die notwendigeDezentralisierung ist dabei nicht nur auf bestimmte Funktionenbeschränkt, sondern muss das gesamte Geschäftsmodell umfassen.Der Bericht empfiehlt den Unternehmen, zwei grundlegendeVerschiebungen in ihren Strategien vorzunehmen: Erstens gilt es, dieweltweiten Abläufe und Wertschöpfungsketten für die Kernmärkte neuauszurichten. Besonderes Augenmerk verlangt die Interaktion vontechnologischen Entwicklungen wie Robotics oder additivenFertigungsverfahren mit lokalen Faktoren wie Industriepolitik undHandelsschranken.Zweitens müssten alle Sinne für die Wahrnehmung der lokalenBesonderheiten geschärft werden. Das heißt, Führungskräfte müssenlernen, schneller und effektiver lokale Gesamtstrategien zuentwickeln, umzusetzen und bei Bedarf anzupassen, während dieUnternehmen Wissen und Einblicke entwickeln müssen, die auf ihrelokalen Märkte zugeschnitten ist.Die Studie finden Sie hier: http://ots.de/aNL2iyÜber A.T. KearneyA.T. Kearney ist eine der weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätigeKonzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Das Bera-tungsunternehmen unterstütztseine Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrerOrganisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunktstehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Inno-vation undNachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produkti-ons- undLieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964eröffnete in Düssel-dorf das erste Büro außerhalb der USA. Heutebeschäftigt A.T. Kearney rund 3.600 Mitarbeiter in über 40 Ländernder Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral.Weitere Informationen finden Sie unter www.atkearney.de und aufFacebook: www.facebook.com/atkearneyPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: +49 30 2066 3363E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell