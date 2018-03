Globale Wasserkrise: Es gibt Hoffnung / Naturbasierte Lösungen eröffnen neue Möglichkeiten (FOTO)

Berlin (ots) -Naturbasierte Lösungen werden zur Bekämpfung des weltweitenWassermangels immer wichtiger. Das berichtet das christlicheHilfswerk Geschenke der Hoffnung anlässlich des internationalenWeltwassertags am 22. März. Die Bekämpfung der globalen Wasserkrisesei eine der wesentlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.Weltweit haben 844 Millionen Menschen keinen oder nur mangelhaftenZugang zu sauberem Trinkwasser.Der Weltwassertag wird seit 1992 jährlich auf Initiative derVereinten Nationen begangen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto"Nature for Water" (Natur für Wasser). Er soll damit für einestärkere Berücksichtigung von ökologischen Lösungen bei derWassergewinnung werben. Als Paradebeispiel dürfte dabei auch derBio-Sand-Wasserfilter gelten, den Geschenke der Hoffnung und seinePartnerorganisation Samaritan's Purse seit Jahren erfolgreicheinsetzt. Weit mehr als 30.000 dieser Filter konnte das Werk in denvergangenen zehn Jahren in Ländern wie Kambodscha, den Philippinenund Uganda installieren. "Die Filter werden vor Ort gebaut. Durcheine Mischung von Sand- und Steinschichten entsteht einMini-Ökosystem, dass 99,5 % aller Erreger abtötet", erklärt ClaudiaWirths, Koordinatorin des Projekts "Dreh den Hahn auf". Die Folgeseien weniger Krankheiten, weniger Ausfälle auf der Arbeit und in derSchule und somit eine bessere Lebensgrundlage für die betroffenenFamilien. Die Kosten dafür seien überschaubar. "Für 100 Euro könnenwir den Familien eine Hygiene- und Sanitärschulung anbieten und einenBio-Sand-Wasserfilter bereitstellen. Bei regelmäßiger Nutzung undselbständiger Wartung hält der Filter mehr als ein Jahrzehnt",berichtet Wirths.Auch auf das "Wasser des Lebens" hinweisenAnlässlich des Weltwassertags hat Geschenke der Hoffnung dieKampagne "1.000 Filter in 10 Tagen" gestartet. Bis zum 22. März sollgenügend Geld eingeworben werden, um 1.000 Familien den Zugang zusauberem Trinkwasser zu eröffnen. "Als Christen wollen wir aber auchda, wo es möglich ist, auf den hinweisen, der die Quelle des Lebensist: Jesus Christus", beschreibt der geschäftsführende Vorstand BerndGülker das Anliegen des Werks. Professionelle Hilfe und die Einladungzum christlichen Glauben schlössen sich seiner Ansicht nach nichtaus. Die diesjährige Jahreslosung passe übrigens hervorragend zumThema Wasser. Dort heißt es: "Ich will dem Durstigen geben von derQuelle des lebendigen Wassers umsonst." (Offenbarung 21,6). AlleInformationen zum Weltwassertag und der begleitenden Kampagne gibt esunter www.geschenke-der-hoffnung.org/weltwassertag. Spenden sind auchauf das Konto bei der Pax Bank, IBAN: DE 12 3706 0193 5544 3322 11,mit dem Verwendungszweck: 700 710 / Dreh den Hahn sowie über dieWebseite möglich.Pressekontakt:Geschenke der Hoffnung e. V.Jessica Martens / Tobias-B. Ottmarpresse@geschenke-der-hoffnung.orgTel.: 030-76 883 434Original-Content von: Geschenke der Hoffnung e.V., übermittelt durch news aktuell