Globale Vielfalt: HRS Group vereint 55 Nationen unter ihrem Dach / Das Kölner Unternehmen zeigt Flagge beim 6. Deutschen Diversity Day (FOTO)

Köln (ots) -Hinter der HRS Group steht mehr als das bekannte Hotelportal undglobaler Outsourcing-Provider für Konzerne. Die HRS Group stehtinsbesondere für gelebte Vielfalt unter den Angestellten: 55 Nationenarbeiten unter dem Dach der globalen HRS Group.Allein am Hauptsitz Köln arbeiten Kollegen aus 38 Nationen - 25Prozent der Teammitglieder sind außerhalb Deutschlands geboren. Das1972 in Köln gegründete Unternehmen ist längst global geworden. Ziehtman alle 34 Niederlassungen weltweit in Betracht, haben nur noch 43Prozent der gesamten Belegschaft eine deutsche Staatsbürgerschaft.Das Team von HRS ist längst multi-kontinental geworden: Mehr als dreiViertel (77,6 Prozent) kommen aus Europa, gefolgt von Asien mit 15,4Prozent und Nord- und Südamerika mit 6,3 Prozent. Nach dem Hauptsitzin Köln ist das Büro in Shanghai mit über 100 Teammitgliedern derzweitgrößte Standort des Unternehmens. Nicht nur die Herkunftsländerder Beschäftigten sind bei der HRS Group vielfältig: Auch in SachenAlter und Geschlecht ist HRS Vorreiter beim Thema Diversity. DasDurchschnittsalter beträgt 36 Jahre, was für ein 46-jährigesUnternehmen ausgesprochen jung ist. Das Verhältnis zwischenmännlichen und weiblichen Kollegen liegt bei 49,5 Prozent Männer vs.50,5 Prozent Frauen. Und auch beim Thema Karriere ist HRS heterogen:Etwa ein Drittel aller Führungskräfte bei HRS ist weiblich."Bei HRS arbeiten wir als ein globales Team an einer gemeinsamenVision: 'simplify business travel'. Diese Vision, unsere geteiltenWerte und Leidenschaft - gerade in Kombination mit verschiedenenPersönlichkeiten, individuellen Hintergründen und Talenten - lässtuns die besten Ergebnisse für unsere Kunden erzielen", sagt Dr.Michael Rademacher, Chief Human Resources Officer bei der HRS Group.Der Hashtag #globallyunited ist deshalb ein fester Bestandteil derUnternehmenswerte. Um ihrem Diversity-Engagement Ausdruck zuverleihen, hat die HRS Group die "Charta der Vielfalt" unterzeichnetund beteiligt sich am 6. Deutschen Diversity-Tag am 5. Juni 2018. Mitverschiedenen Aktionen, z.B. einem Fotowettbewerb unter allenKollegen weltweit, wird HRS die Bedeutung von Vielfältigkeit imUnternehmen sensibilisieren.Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTelefon +49 221 2077 5104E-Mail presse@hrs.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell