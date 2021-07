Globale Umfrage zu Web-Security: Fast die Hälfte aller Sicherheitswarnungen sind Fehlalarme

München (ots) - Laut einer Studie von Fastly, Inc. (NYSE: FSLY) (https://www.fastly.com/), Anbieter einer globalen Edge-Cloud-Plattform, nutzen Unternehmen im Durchschnitt elf Tools für den Schutz von Webanwendungen und APIs und geben dafür jährlich über zwei Millionen Euro aus. Trotz dieser Investitionen verursachen diese Tools oft mehr Probleme, als sie lösen. Die von den Sicherheitslösungen generierten False Positives sind ein ebenso großes Problem wie erfolgreiche Angriffe auf die Sicherheit. Fast die Hälfte aller Security-Warnungen werden durch harmlose Geschäftsaktivitäten verursacht. 75 Prozent der Unternehmen wenden für sie mindestens genauso viel Zeit auf wie für tatsächliche Angriffe. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit der Enterprise Strategy Group (ESG) durchgeführt wurde, befragte Sicherheits- und IT-Fachleute aus 500 Unternehmen weltweit.Die Umfrage deckt einen dringenden Bedarf an einem einheitlichen, modernen und vereinfachten Sicherheitskonzept auf. Befragte Unternehmen waren in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 60 erfolgreichen Angriffen ausgesetzt. Trotz dieser Bedrohungen schalteten 91 Prozent davon ihre Tools ab oder ließen diese im Logging- oder Monitoring-Modus laufen, weil sie Angst vor Fehlalarmen hatten. 82 Prozent derjenigen, die Tools deaktivierten, taten dies weniger als einen Monat nach der Implementierung. Wenn Fehlalarme vermieden werden könnten, würden 92 Prozent der Befragten es vorziehen, ihre Security Tools im Blocking-Modus zu betreiben.Während Unternehmen auf der ganzen Welt vor der Aufgabe stehen, sich digital zu transformieren, kämpfen viele damit, einen angemessenen Schutz in neuen Anwendungsarchitekturen zu gewährleisten. Die Hälfte der Unternehmen gibt an, dass die Sicherheit von Webanwendungen und APIs schwieriger ist als noch vor zwei Jahren. Wesentliche Gründe dafür sind die Verlagerung zu öffentlichen Cloud-Diensten und API-zentrierten Anwendungen. 64 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren die meisten oder alle ihrer Anwendungen APIs nutzen werden und machen sich Sorgen über Schwachstellen, Malware und Datenexfiltration, die auf diese Endpunkte abzielen. Während 93 Prozent der Befragten planen, eine konsolidierte Sicherheitslösung von einem einzigen Anbieter zu nutzen, tut dies derzeit lediglich 1 Prozent."Eine der größten Sicherheitsherausforderungen, die wir heute sehen, ist, dass sich die Technologien schnell weiterentwickeln, um die wachsende Nachfrage nach digitalen Angeboten besser bedienen zu können. Die Sicherheitslösungen, die diese Technologien schützen, erleben jedoch nicht den gleichen Wandel und erodieren oft die Vorteile moderner Technologie-Stacks", sagt Kelly Shortridge, Senior Principal Technologist bei Fastly. "Sicherheitstools sollten Innovationen vorantreiben, verlässlichen Support bieten und Erkenntnisse über Bedrohungen zusammenführen, anstatt Build-Zyklen zu verlangsamen und unzusammenhängende Daten zu produzieren, auf die nicht reagiert werden kann.""Die Verantwortung Daten, Anwendungen und Nutzer vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, liegt nicht mehr allein bei dem Sicherheitsteam, auch wenn die Bedrohungslage immer komplexer wird. Insbesondere die Anwendungssicherheit ist eher eine Teamaufgabe, die Input und funktionsübergreifende Zusammenarbeit über viele Bereiche eines Unternehmens hinweg erfordert", sagt John Grady, Senior Analyst bei ESG. "Infolgedessen sind Sicherheitsexperten frustriert über die Komplexität und den isolierten Charakter traditioneller Lösungen für die Anwendungssicherheit, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Moderne Unternehmen benötigen einheitliche Tools und Ansätze, die Schwachstellen zwischen ihrer Public-Cloud-Infrastruktur, Microservices-basierten Architekturen und Legacy-Anwendungen minimieren und gleichzeitig eine Vielzahl von Personas unterstützen können."Die Studie sowie eine Infografik können Sie hier herunterladen (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oJAeAcC_XXksh5Y4w9A4n1uTU-xtwtlW).Über FastlyDie Edge-Cloud-Plattform von Fastly ermöglicht es Unternehmen, schnell, sicher und zuverlässig attraktive digitale Erlebnisse zu schaffen. Die Anwendungen kommen durch die Edge-Technologie so nah wie möglich zum Nutzer. Die Plattform von Fastly wurde entwickelt, um programmierbar zu sein und die agile Software-Entwicklung mit beispielloser Sichtbarkeit und minimaler Latenz zu unterstützen. Entwickler können so innovative Lösungen leistungsfähig und sicher umsetzen. Zu den Fastly-Kunden zählen Unternehmen wie Pinterest, The New York Times, GitHub oder auch Zeit Online. www.fastly.comPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel. +49 (0)40 32 90 47 38-0Mail: fastly@frauwenk.deOriginal-Content von: Fastly, übermittelt durch news aktuell