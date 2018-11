Globale Übertragung von GearBest zum 11.11. sorgt für umfangreiche Aufmerksamkeit und Beteiligung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am vergangenen Samstagveranstaltete GearBest eines der größten Events des Jahres - den 2018Global Broadcast Carnival zum Singles' Day unter dem Motto "Getcloser, save bigger". 12 YouTuber aus Amerika, Frankreich, Portugal,Spanien, Russland, Brasilien und Deutschland waren eingeladen undübertrugen die Veranstaltung aus GearBests Zentrale in Shenzhen.Dies war das dritte 11.11.-Festival für GearBest und auch daserste Mal, dass GearBest seine globale Interaktion von einerOffline-Erfahrung zur Online-Übertragung brachte und damit denStartschuss für GearBest gab, die Initiative zu ergreifen, um näheran Verbraucher und Influencer heranzukommen und die Geschichte vonGearBest zu erzählen.Ein Blick hinter die Kulissen von GearBestAm 11. November versammelten sich YouTuber aus der ganzen Welt inder GearBest-Firmenzentrale in Shenzhen, um an der Eröffnungsfeierund der Feier zum 11.11. teilzunehmen. Durch die persönlicheInteraktion mit den GearBest-Teammitgliedern und ihren Produktenlernten die Influencer nicht nur den gesamten Betriebsprozess kennen,der eine einfache Idee in ein exzellentes Produkt verwandelt, sondernauch die GearBest-Betriebsphilosophie und -Unternehmenskultur.Die YouTuber wurden eingeladen, das GearBest Lager in Pingshan zubesuchen. Von der intelligenten Sortierung bis hin zurSprachsteuerung wird das gesamte 50.000 Quadratmeter große Lager mitHilfe eines intelligenten Managements betrieben und benötigt zurvollständigen Verwaltung weniger als 100 Mitarbeiter.Darüber hinaus konnten die YouTuber den GearBest-Ausstellungsraumfür verschiedene beliebte elektronische Produkte wieXiaomi-Smartphones und DJI-Drohnen besuchen und ihre Rezensionen undNutzungserfahrungen mitteilen. Wie immer bereitete GearBest riesigeMengen an Werbegeschenken und Online-Sonderangeboten vor, um seinenFans und Followern für ihre fortwährende Unterstützung zu danken.Währenddessen kommunizierten und interagierten über 50.000YouTuber und Influencer auf der ganzen Welt im selben Moment mitihren Fans zu Hause. Obwohl nicht jeder vor Ort bei GearBest dabeisein konnte, nahmen über das Internet alle an den Feierlichkeitenteil und sprachen GearBest ihre besten Wünsche für die kommendenJahre aus.Rekordverdächtiger MomentDie monatelange Vorbereitung auf das Sende-Ereignis brachteGearBest eine umfangreiche Aufmerksamkeit und Beteiligung. Bis zum12. November hatten die GearBest-Feierlichkeiten zum 11.11 mehr als8.600.000 Leute erreicht. GearBest hat sich unterdessen in denwichtigsten Zielländern unerwartet gut entwickelt. In Russlandverzeichnete GearBest die beste Leistung, wobei der Umsatz währenddes 11.11.-Festivals um das Zehnfache stieg. Als elektronischeVerbraucherländer haben GearBest Japan und Deutschland mit einerVervierfachung des Umsatzes am 11.11. ebenfalls sensationelleErgebnisse erzielt. Laut Google Trend ist das Interesse an "GearBest"während des Festivals um das Vierfache gestiegen.Unterstützt wurde die Veranstaltung auch von Marken der AnbieterDibea, Oclean, Elephone, Poptel, Beelink, FIIDO, Chuwi, Teclast,Tanix, Motospeed und mehr, deren Umsätze teilweise 15 mal über demdurchschnittlichen Tagesumsatz lagen.Nach der Begeisterung vom 11.11. beginnt GearBest mit denVorbereitungen für das nächste große Jubiläum im Jahr 2019. LautPauline Wang, Senior Marketing Manager von GearBest, wird dieInteraktion mit Influencern und YouTubern weiterhin das Highlightsein. "Für 2019 wird sich die Kampagne mehr auf die Transformationder offenen Plattform und die Aufwertung der Marke konzentrieren. DieInvestition und die Begeisterung werden dabei noch einmalgesteigert", sagte Pauline.Informationen zu GearBestGearBest wurde 2014 gegründet und ist eine führende globale,grenzüberschreitende E-Commerce-B2C-Website, die sich dem Zielverschrieben hat, den globalen Verbrauchern ein erstklassigesEinkaufserlebnis zu bieten. GearBest bringt globale Waren in dieTürkei und exportiert türkische Produkte in die Welt und wirdkontinuierlich als Kommunikationsbrücke zwischen der Türkei und derWelt fungieren.Website: www.gearbest.comPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/784631/GEARBEST_youtubers.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/784630/GEARBEST_youtuber_kristian.jpgPressekontakt:Dora Wu+86-13724315717dora@gearbest.comOriginal-Content von: GearBest, übermittelt durch news aktuell