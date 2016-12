Globale Talentsuche - Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Das QNLM ist derzeit auf derSuche nach talentierten Forschern auf der ganzen Welt, die sich demForschungsinstitut anschließen und dort eine große Karriere mittraumhaften Lebensbedingungen aufbauen möchten.Das Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology(QNLM) wurde 2015 in der Küstenstadt Qingdao in der chinesischenProvinz Shandong gegründet. Das Institut ist als umfassendesMeeresforschungszentrum von Weltklasse und offene Plattform fürkollaborative Innovation mit Schwerpunkt auf Grundlagenforschungsowie F & E von Spitzentechnologien in den Meereswissenschaftenkonzipiert.Schwerpunkte der QNLM-Forschung sind: dynamische Prozesse derOzeane und Klimawandel, Lebensprozesse im Meer undRessourcenauslastung, Entwicklung und Schutz der marinen ökologischenUmgebungen, benthische Prozesse und Öl- und Gasressourcen, extremeUmgebungen und Ressourcen in Tiefsee- und Polarregionen sowiemaritime Technologien und Ausrüstungen. Rund um die sechsForschungsgebiete hat QNLM mit anderen inländischenForschungseinrichtungen und großen staatlichen Unternehmen achtFunktionslaboratorien und neun Gemeinschaftslaboratorien etabliert.Elf große Forschungsplattformen befinden sich im Bau.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.qnlm.acI. Positionen und Stellenbeschreibungen1. Principal Investigator (PI) für die sechsHauptforschungsgebieteAufbau eines hochklassigen Forschungsteam, um Pionierforschung zubetreiben und talentierte Forscher zu schulen; Erstellungstrategischer Entwicklungspläne; Leitung großer Projekte über dengesamten Projektlebenszyklus.2. Direktor für jeweils eines der im Folgenden genanntengemeinsamen Labors:High-End Ocean Equipment (High-End Hochsee-Ausrüstung), OceanObserving and Detecting (Meeresbeobachtung und Nachweis), BlueFishery, Smart Ocean, Intelligent Marine Computing and Big Data(Intelligentes Computing und Big Data im marinen Bereich), OceanOil-Gas Resource Prospecting (Prospektion von ozeanischen Öl- undGasressourcen, New Marine Materials (Neue marine Materialien),Sustainable Ocean Energy (Nachhaltige Energie aus dem Ozean),Deep-Sea Extreme Environment (Extremumgebung Tiefsee)Erstellung von Entwicklungsplänen und Unterbreitung strategischerForschungsrichtungen; Organisation und Leitung wichtigerwissenschaftlicher Projekte auf Staats- oder internationaler Ebene;Aufbau hochrangiger Forschungsteams.3. Leitender Ingenieur für jeweils eine der öffentlichenForschungsplattformen (F & E-Zentrum für maritime Instrumente undGeräte, Zentrum für Marine Isotope und Geochronologie)Ausführung von Planung, Bau und Betrieb von öffentlichenForschungsplattformen; Bereitstellung von technischer Unterstützungfür den Betrieb und die Wartung von Geräten; Leitung derAusrüstungsprüfung und F & E für große staatliche Projekte; Aufbaueines hochrangigen technischen Support-Teams.II. Qualifikationen1. Für PIs und Direktoren:Vorangegangene Erfahrung als Lehrstuhlinhaber (oder PrincipalInvestigator), oder in anderen leitenden PositionenWeltweit anerkannte akademische Leistungen in relevanten GebietenHerausragende FührungsqualitätenVollzeitbeschäftigung oder mindestens sechs Monate für PIs beiQNLM pro Jahr2. Für leitende Ingenieure:Relevante Erfahrung in der Wartung und Instandhaltung von Anlagenan weltberühmten Institutionen sowie reiche Managementerfahrung mitbedeutenden ForschungsprojektenExzellente Erfolgsbilanz in F & EVollzeitbeschäftigung oder mindestens sechs Monate pro Jahr beiQNLM während der Übergangszeit (bis zu zwei Jahre für ausländischeBewerber)III. Vergütungen1. Für PIs:Zuschuss: 1-1,2 Millionen RMB pro JahrForschungsförderung: 3-5 Millionen RMBZuschüsse in Höhe von 5 Millionen RMB zum Haus- bzw. Wohnungskaufauf einen Vertrag von sechs Jahren oder länger mit QNLM; oder einemietfreie Wohnung von rund 180 qm bei einem Vertrag von weniger alssechs Jahren mit QNLM.2. Für Direktoren und leitende Ingenieure:Offen für direkte Verhandlungen; Näheres entnehmen Sie bitte denrelevanten QNLM Aoshan Talentrichtlinien.IV. BewerbungBewerber müssen einen Lebenslauf und bisherigeForschungsleistungen (eine Auflistung von bis zu zehn derbedeutendsten Publikationen oder Patente), einen Forschungsplan undArbeitsziele sowie drei Referenzen vorlegen (alles im PDF-Format).Ihre vollständige Einreichung richten Sie bitte mit Referenz"Application for QNLM Aoshan Recruitment Program" per E-Mail an:jwzheng@qnlm.acV. FristDie Durchsicht der Bewerbungen beginnt ab sofort und wirdfortgeführt, bis sämtliche Stellen besetzt sind.Tel: +86-532-5871 9798Fax: +86-532-5871 9758E-Mail: jwzheng@qnlm.acWebsite: www.qnlm.ac/en/indexOriginal-Content von: Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, übermittelt durch news aktuell