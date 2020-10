Globale Studie von IMA und ACCA unter 1.000 Finanzexperten / Deutschland gut aufgestellt für wirtschaftliche Erholung nach Corona

Montvale (NJ)/ Zürich (ots) -- Westeuropa blickt insgesamt pessimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung- Deutschland kommt bisher im weltweiten Vergleich besser durch die Krise als andere- Wirtschaftspolitische Maßnahmen greifen international unterschiedlich- Verbraucher sparen mehr und verändern langfristig ihr Konsumverhalten In den vergangenen drei Monaten haben sich die Hoffnungen auf eine schnelle allgemeine Erholung der Wirtschaft weitgehend zerschlagen. Dabei stehen die Chancen in Deutschland für eine wirtschaftliche Erholung besser als in vielen anderen Ländern - das Land hat die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bislang besser in den Griff bekommen als andere.Dies zeigen die jüngsten Zahlen des Global Economic Conditions Survey (GECS), einer weltweiten Studie des Institute of Management Accountants (IMA) und der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) unter mehr als 1.000 Wirtschaftsprüfern und CFOs. Die Studie beleuchtet den wirtschaftlichen Erholungsprozess in den unterschiedlichen Ländern und Regionen rund um den Globus.Nach den schlagartig gefallenen Einkaufsindizes im zweiten Quartal 2020 stiegen diese im dritten Vierteljahr wieder. Mehr als 60 Prozent der Befragten in Westeuropa sehen einen maßgeblichen Aufschwung jedoch erst im späteren Verlauf des kommenden Jahres.Insgesamt geben sich die Westeuropäer eher pessimistisch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Deutlich optimistischer sind die Befragten in Nordamerika. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Unternehmen in beiden Wirtschaftsräumen weltweit gleichermaßen den besten Zugang zu finanziellen Mitteln haben. Dennoch stieg der Vertrauensindex im 3. Quartal 2020 in den USA auf einen Positivwert von knappen 20 Prozent, während er in Westeuropa im negativen Bereich verblieb.Europas Wirtschaft stellt sich auf längere Erholungsphase einÜbereinstimmend erwarten die Befragten weltweit, dass sich die Erholung der Wirtschaft bis weit in das kommende Jahr hinziehen wird. Westeuropa zeigt jedoch eine höhere Dynamik als alle anderen Regionen. Dennoch rechnen auch nahezu zwei Drittel der Studienteilnehmer aus Westeuropa frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021mit einem Ende des Aufholprozesses. Das gilt auch für die deutsche Wirtschaft, die trotz vergleichsweiser guter Zahlen ebenfalls kaum vor diesem Zeitraum wieder zu alter Stärke zurückfinden wird.Erfolgsrezept längere Kurzarbeit?In diesem Zusammenhang geht es auch um die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Hier agieren die Länder uneinheitlich: So endet das britische Gegenstück zur Kurzarbeit bereits in diesem Monat, auch die Niederländer haben ihre kurzfristige Unterstützung zurückgefahren. Anders in Frankreich und Deutschland, wo die entsprechenden Programme bis ins nächste Jahr verlängert werden. Die unterschiedlichen Ansätze und Fristen zeigen einmal mehr die generelle Unsicherheit der westeuropäischen Länder - wobei Deutschland immerhin auf die guten bisherigen Erfahrungen mit der Kurzarbeit verweisen kann.Verbraucherverhalten nachhaltig verändert - Wirtschaft und Politik müssen reagierenDie Pandemie hat so weitreichende Auswirkungen, dass sie die Art und Weise, wie künftig Wachstum erzielt wird, nachhaltig ändern kann. Dabei spielt auch das Verbraucherverhalten eine Rolle - nach den Entbehrungen von Kurzarbeit und Lockdown haben viele Menschen ihr Konsumverhalten verändert und ihre Sparquote erhöht. Dies deutet darauf hin, dass der öffentliche Sektor möglicherweise für einige Zeit erhebliche Haushaltsdefizite ausweisen muss, um die Gesamtnachfrage zu stützen. Der komplette Report findet sich hier (https://www.imanet.org/-/media/060baa9a91004f0d9637bbfe609c2778.ashx?la=en).------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Global Economic Conditions Survey (GECS)Der Global Economic Conditions Survey (GECS) ist die größte regelmäßig wiederkehrende Wirtschaftsumfrage unter Buchhaltern und Controllern weltweit. Sie wird seit mehr als zehn Jahren von den globalen Branchenverbänden ACCA und IMA durchgeführt. Die Kennzahlen und Ergebnisse spiegeln die wirtschaftliche Aktivität und geben wertvolle Einblicke in die Ansichten der Finanzfachleute - von Investitionsverhalten über Beschäftigung bis zu den Kosten. Aufgrund der vierteljährlichen Struktur und des Umfangs der Grundgesamtheit ist GECS ein zuverlässiger Indikator für jedes Unternehmen oder jede sozioökonomische Organisation. Die Daten für die aktuelle Q3-Studie wurden zwischen dem 25. August und dem 8. September 2020 unter 1.067 Mitgliedern des ACCA und des IMA erhoben, darunter mehr als 100 CFOs. 