Globale Studie: Viele Menschen mit Typ 2 Diabetes unterschätzen Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen / Weltdiabetestag am 14. November (FOTO)

Hamburg (ots) -Vielen Menschen mit Typ 2 Diabetes ist nicht bewusst, dass sie eindeutlich erhöhtes Risiko für koronare Herzkrankheiten (KHK) haben.(1)Das geht aus einer Studie der International Diabetes Federation (IDF)und Novo Nordisk hervor. Insgesamt wurden in mehr als 130 Länderninsgesamt 12.695 Menschen mit der Stoffwechselerkrankung befragt.Novo Nordisk stellt die Ergebnisse der Studie mit dem Titel "TakingDiabetes to Heart" anlässlich des Weltdiabetestages (am 14. November)erstmals in Deutschland vor. Es handelt sich um die erste Umfrage,bei der Betroffene in mehreren Ländern über ihr Wissen zumZusammenhang von Typ 2 Diabetes und KHK befragt wurden.Ein Viertel der Befragten stuft persönliches Risiko niedrig einDer Umfrage zufolge weisen zwei von drei Menschen mit Typ 2Diabetes bereits akute Risikofaktoren für KHK auf: Sie haben zumBeispiel erhöhten Blutdruck und unkontrollierte Blutzuckerwerte. Odersie hatten bereits ein kardiovaskuläres Ereignis wie einenHerzinfarkt oder einen Schlaganfall. Ihr persönliche KHK-Risikobetrachtet ein Viertel der Befragten dennoch als gering. Gleichzeitigbenötigt mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer nach eigenenAngaben zusätzliche Informationen über die mit Typ 2 Diabetesverbundenen Risikofaktoren, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen besservorbeugen zu können.Drei von vier Teilnehmern sagen, sie verlassen sich aufInformationen ihres Arztes. Dabei hat ein Viertel der Befragten nochnie mit ihrem Arzt über die Gefahr von KHK gesprochen oder könnensich zumindest nicht daran erinnern[1]. "Die Ergebnisse der Studiebestätigen unsere Befürchtungen hinsichtlich der globalen Verbreitungvon Diabetes und seiner Folgeerkrankungen", sagt IDF-Präsident Prof.Nam H. Cho. "Das Wissen um die Risiken von Diabetes ist weiterhinkläglich gering. Es mangelt zudem an der Aufklärung über die mitDiabetes verbundenen gesundheitlichen Komplikationen."Rund zehn Millionen Deutsche mit Typ 2 DiabetesDerzeit sind weltweit rund 425 Millionen Menschen von Diabetesbetroffen[2]. In den meisten Fällen handelt es sich um Typ 2Diabetes[3]. In Deutschland leben rund zehn Millionen Menschen mitDiabetes[4]. Das Risiko, eine KHK zu erleiden, ist bei Betroffenenbesonders hoch. Das heißt, bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist dieWahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt vier- bis sechsmal höher alsbei Menschen ohne Diabetes - der Herzinfarkt ist dabei eine derhäufigsten Todesursachen[5]. Bis zu drei Viertel aller Patientenversterben an Herzinfarkt und Schlaganfall oder anderen Erkrankungendes Herz- und Gefäßsystems[6].Über Diabetes und die mit der Stoffwechselerkrankung häufigverbundenen Folgeerkrankungen Bescheid zu wissen, ist für dieBetroffenen ein wichtiger erster Schritt zur effektiven Prävention.So können Menschen mit Typ 2 Diabetes ihr KHK-Risiko durch einengesunden Lebensstil und mithilfe von modernen Therapieoptionenverringern. Betroffene sollten ihren Diabetes deshalb zurHerzensangelegenheit machen und mit ihrem Arzt gezielt darübersprechen, wie sie aktiv etwas für ihre Herzgesundheit tun können.Weltdiabetestag am 14. November 2018Der Weltdiabetestag wird seit 1991 begangen und ist einoffizieller Tag der Vereinten Nationen. Im Rahmen des weltweitenAktionstags unterstützt Novo Nordisk diverse nationaleDiabetes-Veranstaltungen. Dazu zählt unter anderem dieInformationsveranstaltung der diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe"Damit sich etwas bewegt. Für Menschen mit Diabetes." am 14. November2018 in der Dresdner Frauenkirche. Die Veranstaltung steht unter derSchirmherrschaft von Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche unddurch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 43.200 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Über Changing Diabetes®Mit dem umfassenden Ansatz "Changing Diabetes® - Diabetesverändern" setzt sich Novo Nordisk dafür ein, die vielfältigenHerausforderungen rund um die Volkskrankheit zu bewältigen. Dabeigeht das Bestreben des Unternehmens weit über die Erforschung derErkrankung und Entwicklung innovativer Medikamente hinaus. Im Fokusstehen Aufklärungsmaßnahmen zur Förderung des öffentlichenKrankheitsverständnisses, Initiativen zur Vorbeugung von Diabetes undFolgeerkrankungen sowie Unterstützungsangebote, um die Erkrankungbestmöglich in den Alltag und die Lebensplanung von Menschen mitDiabetes zu integrieren. Erfahren Sie mehr unterwww.changingdiabetes.de und diskutieren Sie mit unter#changingdiabetes.Literatur[1] International Diabetes Federation. Taking Diabetes to HeartSurvey. Online verfügbar unter: www.idf.org/takingdiabetes2heart[2] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8thedition. Brussels, Belgium. 2017:43. Online verfügbar unterhttp://www.diabetesatlas.org/. (zuletzt abgerufen am 23.10.2018)[3] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8thedition. Brussels, Belgium. 2017:18. Online verfügbar unterhttp://www.diabetesatlas.org/. [5] Rathmann et al. Type 2 diabetes: prevalence and relevance ofgenetic and acquired factors for its prediction. Dtsch Arztebl Int2013;110(19):331-7. Online verfügbar unterhttp://www.aerzteblatt.de/archiv/138136(e6e6. (zuletzt abgerufen am23.10.2018)[6] Deutsche Diabetes Gesellschaft: Deutscher GesundheitsberichtDiabetes 2018:71. Online verfügbar unter http://ots.de/MACncM(zuletzt abgerufen am 23.10.2018)