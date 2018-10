Globale Partnerschaft zwischen Roberto Cavalli und Gründer von DAMAC Properties, Hussain Sajwani

Mailand und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Wegweisende Vereinbarung über das erste ikonische Hotel in Dubai,gefolgt von Schwesterimmobilien auf der ganzen WeltDICO International, der strategische Investitionsarm desVorsitzenden und Gründers von DAMAC Properties, Hussain Sajwani, hateine internationale Hospitality-Partnerschaft mit dem globalenModehaus Roberto Cavalli Group geschlossen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/752159/Roberto_Cavalli_hotel_DAMAC.jpg )Durch die Verbindung des Flairs von Roberto Cavalli mit demInbegriff von Luxuswohnstil wird das erste von vielen Objekten von"AYKON Hotels interior design by Roberto Cavalli" in Dubai eröffnet,dem globalen Tourismusziel und der Heimat von DAMAC Properties. DieBekanntgabe fällt zusammen mit der Cityscape Global 2018, einer dergrößten Messen und Konferenzen zur Immobilienentwicklung, die vom 2.bis zum 4. Oktober stattfindet und einen weiteren Meilenstein für denMarkenimmobiliensektor zelebriert."Wir sind begeistert, Ihnen eine weitere Premiere für dieanspruchsvollen Reisenden und Gäste von heute zu präsentieren. Durchden beschwingten Geist der authentischen Marke Roberto Cavallibeabsichtigen wir, auf die Marktnachfrage nach vertrautenBerührungspunkten zu reagieren, während wir unseren Gästenunverwechselbare Erlebnisse bieten", erklärte Hussain Sajwani. Unterdem globalen Immobilien- und Hospitality-Entwickler DAMAC Propertieshat Sajwani jahrelange Erfahrung darin, Kapital aus der Assoziierungmit Luxusmarken zu schlagen und Investoren und Gästen einen Mehrwertund Qualität zu liefern.Kurze Zeit nach der glamourösen Mailänder Modewoche 2018 wurde einexklusiver Blick auf das erste Roberto Cavalli Hotel gewährt, das diereizvollen und dynamischen Looks der Frühling/Sommer-Kollektion vonHouse Florentine widerspiegelte. Die Präsentation, die in Mailandstattfand, markierte den Beginn der Pläne, Anfang 2019 mit derGrundsteinlegung und dem Bau des Objekts für das Wahrzeichen der"AYKON Hotels interior design by Roberto Cavalli" zu beginnen."Roberto Cavalli vereinigt die Welt der Mode, des Innendesigns unddes Lifestyles und verbindet eleganteste Expressionen von Luxus mitmarkantem Glamour, edelsten italienischen Geschmack mit innovativerHandwerkskunst und mediterraner Emotion und Energie, voll von 'joiedi vivre'", sagte Gian Giacomo Ferraris, CEO der Roberto CavalliGroup. "Wir freuen uns darauf, am ersten Hotel der Marke RobertoCavalli zu arbeiten, zusammen mit dem Immobilien-Pionier hinter DAMACProperties"."Unsere charakteristische DNA für Design an einen strategischenAkteur auf dem Markt der Luxusentwicklungen zu verleihen ist einspannender und natürlicher Schritt in unserer Evolution imLifestyle-Bereich." Während wir unsere Palette weiter umgestalten,bleiben wir unserer Vision treu, handwerklich hochwertiges Design indas Leben der Mode- und Kunstmäzene einzuweben", so Ferrarisabschließend.Das erste Objekt, ein Fünf-Sterne-Hotel mit 220 Zimmernausgestattet in Aufsehen erregenden Designs von Roberto Cavalli, wirdsich in der Vorzeige-Entwicklung Al Sofouh, Dubai Marina befinden,nur wenige Minuten entfernt von einigen der ikonischstenTouristenattraktionen der Welt.Der Turm, der 2023 fertiggestellt werden soll, bietet einzigartigeAusblicke auf die Skyline der Dubai Media City und Dubai Marina,während das Roberto Cavalli Hotel einen atemberaubenden Infinity Poolmit Sicht auf das Palm Jumeirah haben wird. Vollständig ausgestattetmit extravaganten Hospitality-Einrichtungen passend für das ersteRoberto Cavalli Hotel, einschließlich eines Madschlis und einerstylischen Hochzeitssuite, wird das Hotel außerdemPremium-Restaurants für alle Arten von kulinarischen Begehrlichkeitenbeherbergen.Dies ist nicht das erste Mal, dass die Roberto Cavalli Group seinFlair für Innendesign verleiht. Nachdem eine wachsende Nachfrage nachMarkenimmobilien zu beobachten war, gab DAMAC Properties 2017 ihreZusammenarbeit mit dem berühmten Modehaus bekannt. Dies führte zurEinführung der ersten Villen, die über Innendesigns mit der begehrtenSignatur "Just Cavalli" verfügten, und markierte den Eintritt derRoberto Cavalli Group in die Immobilienbranche.Weitere Informationen sind verfügbar aufhttp://www.aykonhotelsworldwide.comPressekontakt:Niall McLoughlin. Tel.: +971 4 3732190 E-Mail: niall.mcloughlin@damacgroup.comOriginal-Content von: DAMAC Properties, übermittelt durch news aktuell