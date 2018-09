Globale Nichtlebensversicherer müssen rentabler werden – Preisanstieg ist nötig

Zürich (awp) - Nichtlebensversicherer verdienen vor allem in grossen westlichen Märkten (inkl. Japan) in ihrem Kerngeschäft zu wenig, um dieses auf die lange Sicht profitabel betreiben zu können. Zu diesem Schluss kommt die am Samstag vom Swiss Re Institute anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo publizierte sigma-Studie. Nötig wäre ein kräftiger Prämienanstieg.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten