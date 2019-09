Globale Medizintechnik-Unternehmen Hamilton Bonaduz und Sonova wählen ANAQUA für ihr IP-Management aus

Köln/Boston (ots) - Zwei Schweizer Innovatoren stärken die Präsenzdes IP-Softwareanbieters in der DACH-RegionAnaqua, der führende Anbieter von Lösungen für das Management vonInnovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass dieSchweizer Medizintechnik-Unternehmen Hamilton Bonaduz und Sonova sichfür die ANAQUA-Plattform entschieden haben, um ihre globalen Patent-und Markenportfolios zu verwalten.Diese Vereinbarungen stärken die Präsenz von Anaqua in derwichtigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) weiter."Wir freuen uns, mit Hamilton Bonaduz und Sonova zwei weitereglobale Innovatoren in der wachsenden Kundengemeinschaft von Anaquabegrüßen zu dürfen", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Ihr Beitrittspiegelt das kontinuierliche Wachstum von Anaqua in der DACH-Regionsowie unsere Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt wider, umIP in Geschäftserfolg umzuwandeln."Hamilton Bonaduz ist spezialisiert auf die Entwicklung,Herstellung und Anpassung von Präzisionsmessgeräten, automatisiertenLaborarbeitsplätzen und Probenmanagementsystemen. Mit ANAQUA verfügtdie IP-Abteilung von Hamilton Bonaduz nun über ein einheitliches,durchgängiges Innovationsmanagementsystem - von der Ideenerfassungüber die Patentverfolgung bis hin zur Portfolioverwaltung undMonetarisierung. Das Unternehmen wird auch dieFinanzmanagement-Lösung von Anaqua nutzen, um die gesamte Arbeit desIP-Teams zu unterstützen.Ebenfalls zur Anaqua-Kundengemeinschaft gehört nun Sonova, einführender Anbieter von innovativen Hörsystemen. Das Unternehmenbietet seinen Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios derBranche - von Hörgeräten über Cochleaimplantate bis hin zu drahtlosenKommunikationslösungen. Sonova wird die ANAQUA-Software einsetzen, umdie effiziente Verwaltung und Verfolgung der wertvollen geistigenEigentumsrechte des Unternehmens zu gewährleisten, einschließlich derBeschleunigung seiner Patent- und Markenverwaltungsprozesse. Sonovakann auch auf Anaquas Patentrecherche- und Analyseplattform AcclaimIPzugreifen. Auf diese Datenbank mit über 100 Millionen globalenPatentdatensätzen können Benutzer zurückgreifen, um die Aktivitätenvon Wettbewerbern zu verfolgen, fundiertere Anmelde-, Lizenzierungs-und Verlängerungsentscheidungen zu treffen und ihr Patentportfolio zumonetarisieren.Über AnaquaAnaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-EndLösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentumund wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50% der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl derrenommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des globaltätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungenfinden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird dieIP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften,Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren undInnovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindetBest-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und anhand vonTechnologie ermöglichten Services, um eine intelligente Umgebung zuschaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient,IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. WeitereInformationen finden Sie unter anaqua.com.Über Hamilton BonaduzHamilton Bonaduz ist einer der Technologieführer in den BereichenLife Science, Lagertechnik, Messtechnik und Medizintechnik. DasUnternehmen ist seit mehr als 60 Jahren ein weltweit führenderHersteller mit Sitzen in Reno, Nevada, Franklin, Massachusetts,Timisoara, Rumänien, Bonaduz, Schweiz und Niederlassungen auf derganzen Welt.Über SonovaSonova ist ein führender Anbieter von innovativen Hörsystemen. DasUnternehmen handelt mit seinen Kerngeschäftsmarken Phonak, Unitron,Hansaton, Advanced Bionics und AudioNova. Die 1947 gegründete Gruppeist heute in über 100 Ländern der Welt präsent und beschäftigt über14.000 Mitarbeiter. In allen Geschäftsbereichen und mit derUnterstützung der Hear the World Foundation verfolgt Sonova dieVision einer Welt, in der jeder die Freude am Hören genießt und somitein Leben ohne Einschränkungenen führen kann.Pressekontakt:Ansprechpartner:Achim von MichelWORDUP PRE-Mail-Adresse: presse@wordup.deTel: +49 (0)89 2 878 878 0Original-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell