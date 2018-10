Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Das Motto des Ereignisses lautet "Opening and Connecting theWorld". Die Teilnehmer werden dabei erforschen, wie ein gesundes undstabiles Medien-Ökosystem geschaffen werden kann. Rund um dieTop-Themen wie neue Medienökologie und Unterstützung derMedienindustrie durch Blockchain und 5G wird es programmatischeVorträge, Podiumsdiskussionen und Fallanalysen geben. An dem mehr alszweitägigen Treffen nehmen mehr als 400 Teilnehmer von bis zu 100Medienagenturen und Unternehmen aus über 70 Ländern und Regionen derWelt teil, u. a. die China Media Group (CMG), Radio- undFernsehsender verschiedener chinesischer Provinzen und Städte,Tencent, Sina, ByteDance sowie The Associated Press, Thomson Reuters,Bloomberg L.P., Agence France-Presse (AFP), Turner Broadcasting, theFox News Channel, NHK und YouTube.Während des Gipfels wird auch die 2. Generalversammlung der Beltand Road News Alliance (BRNA) stattfinden. Die BRNA wird aufGrundlage der Belt and Road Initiative Medienorganisationen in denLändern der "Belt and Road"-Region dabei unterstützen,Nachrichteninhalte zu koordinieren und Medienressourcen undIT-Innovationen zu teilen. Ziel ist es, in dieser neuen Ära eine"Seidenstraße der Nachrichten" aufzubauen.Das CCTV+ Global Video Media Forum (VMF) wurde 2011 von CTV+gegründet und ist national und international als jährliches Fachforumfür Organisationen im Bereich Videomedien bekannt. CCTV+ setzt sichdafür ein, chinesische und ausländische Medien zusammenzubringen undKommunikation und Austausch zu verbessern. Das Forum sollMedienprofis aus aller Welt als Plattform dienen, um voneinander zulernen, Entwicklungskooperationen aufzubauen und die Chancen desneuen Medienzeitalters gemeinsam zu nutzen.Pressekontakt:Tanxiao Hong+86-18570604134Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell