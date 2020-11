Globale Markterholung aufgrund der Gewinnchancen von Biden!

Die Aktien steigen weltweit stark an, da die bisherigen Wahlergebnisse in den USA darauf hindeuten, dass die Chancen des demokratischen Kandidaten Joe Biden, die Präsidentschaft zu gewinnen, und des US-Kongresses zwischen Republikanern und Demokraten geteilt bleiben. Wichtige US-Zukünfte steigen zur Pressezeit am frühen Donnerstag, wobei der Dow um 1,02% und der S&P 500 um 1,32% zulegen. Die WTI-Rohölterminkontrakte sind um 0,84% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung