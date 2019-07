Globale Markenvision für Wushan Crispy Plums in Peking enthüllt

Peking (ots/PRNewswire) - Eine neue globale Markenvision fürWushan Crispy Plums, eine der hochwertigen Spezialfrüchte, die amWushan-Berg wachsen, wurde am Montag im Rahmen einerKulturveranstaltung vorgestellt, die gemeinsam vom Kommunalausschussfür Landwirtschaft und Landregion von Chongqing und der Regierung desLandkreises Wushan in Peking ausgerichtet wurde.Die neue Vision ist ein organisches Zusammenspiel von Elementen,einschließlich Bergen, Gewässern, Kindheit und Pflaumensammeln, daseine bildreiche Markenstory erzählt. Drei neue Verpackungsdesignsrichten sich an unterschiedliche Kundengruppen.Der Wushan-Berg in Herzen des Gebiets desDrei-Schluchten-Reservoirs ist das "Osttor" der Gemeinde Chongqing.Er liegt auf 30 Grad nördlicher Breite und wird von Ost nach West vomJangtse-Fluss durchquert. Aufgrund seiner besonderen Ökologie reifendie Wushan Crispy Plums von Ende Juni bis Ende August, also mehr als50 Tage und ungefähr doppelt so lange wie andere Pflaumensorten.Landwirtschaftsexperten vermuten, dass die Höhe des Wushan-Bergs(180 bis 1.000 Höhenmeter), die tiefrote Sandbodenschicht mit mäßigemSäure- und Laugengrad und die Feuchte und Gasdurchlässigkeit zuraußergewöhnlichen Qualität der Pflaumen beitragen. Labortests habenergeben, dass die saftigen, knackigen und zarten Wushan Crispy Plumsmit ihrem herrlichen Aroma reich an verschiedenen Aminosäuren,Vitaminen und Antioxidantien sind - quasi ein "essbaresSchönheitsprodukt".Im Landkreis Wushan werden schon seit fast eintausend JahrenPflaumen angebaut, seit den Tang- und Song-Dynastien. In denvergangenen Jahrzehnten wurde die Anpflanzungstechnik kontinuierlichverbessert. Wushan Crispy Plums haben viele nationale Qualitätssiegelerhalten, darunter die "Geografischen Angaben für Agro-Produkte" undden Goldpreis für Pflaumen, wodurch der Landkreis Wushan zur "Heimatder chinesischen knackigen Pflaume" ernannt wurde. Der Markenwert derWushan Crispy Plums wird von Experten auf 1,334 Mrd. Yuan geschätzt,was alle anderen nationalen Pflaumensorten übertrifft.Nach Worten von Wang Congping, Leiter des Kommunalausschuss fürLandwirtschaft und Landregion des Landkreises Wushan, will derLandkreis den großflächigen Anbau, die wissenschaftliche undtechnologische Bewirtschaftung, den Markenaufbau und das Marketingvorantreiben, um den Markenauftritt von Wushan Crispy Plums zuvereinheitlichen und in Südchina zur ersten Pflaumenmarkeaufzusteigen.Pressekontakt:Silvia Su86-15117925061Original-Content von: Wushan County Government, übermittelt durch news aktuell