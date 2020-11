Globale Märkte heute: Was Sie wissen wollen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kirkland Lake Gold":

Die Märkte in Europa und den USA zogen sich am frühen Dienstag zurück, und Asien bleibt uneinheitlich, nachdem sich die globalen Aktien am Montag erholt hatten. Die Dow-Futures sind um 0,12% gefallen, und die S&P-500-Futures werden seit der letzten Überprüfung am Dienstag um 0,26% niedriger gehandelt. Die WTI-Rohöl-Futures sind um 0,24% höher bei $41,44, während die Gold-Futures geringfügig um 0,04% bei $1.887,80 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



