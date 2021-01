Globale Märkte bejubeln demokratische Senatskontrolle!

Die wichtigsten Indizes weltweit sind am Donnerstag höher, zusammen mit den US-Futures, da Investoren die Kontrolle der Demokraten über den Senat bejubeln, was als mögliches Ende des Stillstands in Washington gesehen wird. Die Dow-Futures sind um 0,59% gestiegen, und die S&P 500-Futures handeln um 0,65% höher bei der letzten Überprüfung am Donnerstag. Die WTI-Rohöl-Futures steigen um 0,91% auf $51,09, und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



