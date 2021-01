Globale Märkte beginnen das neue Jahr mit einer positiven Note!

Die wichtigsten Indizes weltweit stiegen am Montag in der ersten Handelssitzung des Jahres 2021, da die Länder auf eine wirtschaftliche Erholung hoffen. Die USA erwägen, die Hälfte Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) COVID-19 Impfstoffdosen für einige Menschen in einer Bewegung, um die Versorgung zu ramp-up.

Die Dow-Futures sind um 0,41% höher, und die S&P 500-Futures handeln um 0,43% höher bei der letzten Überprüfung am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung