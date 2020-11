Globale Märkte: Jubel über Joe Biden!

Die Aktien haben am Montag weltweit eine große Marktrallye erlebt, während die Investoren den Sieg des designierten Präsidenten Joe Biden bejubeln und hoffen, dass die durch die Wahlen verursachte Unsicherheit an den Märkten nachlässt. Auch die wichtigsten US-Futures haben im frühen Handel am Montag zugelegt, wobei die Dow-Futures um 1,34% und die S&P 500-Futures um 1,55% zulegten. Die VIX-Futures sind um 3,04% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung