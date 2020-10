Globale Märkte: Alles Wichtige auf einen Blick!

Die Aktien sind am Freitag weltweit ausverkauft, da steigende Coronavirus-Fälle und die US-Wahlen zur Vorsicht der Investoren führen. Die asiatischen Märkte sind eingebrochen, während die europäischen Märkte im Handel am Freitag einen Rückgang verzeichnen. Dow- und S&P-500-Futures werden bei der letzten Überprüfung um jeweils 1,16% niedriger gehandelt, nachdem sie am Donnerstag bei Grün geschlossen hatten. WTI-Rohöl-Futures werden um 0,39% auf 36,31 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



