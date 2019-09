Weitere Suchergebnisse zu "Pearson":

Berlin (ots) -"Beyond Walls | Deconstructing Conflict": Unter diesem Mottodiskutieren namenhafte Experten aus Politik, Wissenschaft undZivilgesellschaft am 18. und 19. Oktober auf Einladung des ThePearson Institute über aktuelle globale Krisen und Konflikte. Zielder Tagung The Pearson Global Forum 2019 ist das Aufzeigen vonLösungswegen und Handlungsempfehlungen. Als Inspiration dienen dieErfahrungen aus der deutschen Wiedervereinigung 1989.The Pearson Institute for the Study and Resolution of GlobalConflicts lädt anlässlich des bevorstehenden 30. Jahrestags desMauerfalls zu seinem zweiten The Pearson Global Forum ins BerlinerAxica Convention Center ein. Als Keynote Speaker geben Markus Meckel,letzter Außenminister der DDR, und Roland Jahn, der amtierendeBundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, einen hautnahen Einblickin das politische und gesellschaftliche Geschehen im Herbst 1989.Handlungsempfehlungen zur Lösung globaler Konflikte entwickeln"Mit diesem Spitzentreffen wollen wir internationalePolitikvertreter, Wissenschaftler und Praktiker zusammenbringen, umdrängende Fragen globaler Konflikte durch regelmäßigen Austausch,datengestützte Forschung zu aktuellen und vergangenen Konflikten unddie Entwicklung wichtiger Handlungsempfehlungen zur Konfliktlösung inder ganzen Welt anzugehen", erklärt Professor James Robinson, Leitervon The Pearson Institute.Die Wahl fiel in diesem Jahr auf Berlin als Veranstaltungsort, dasich in keiner anderen Stadt gelebte Geschichte und die Auswirkungengesellschaftlicher Transformationsprozesse so hautnah erleben lassen.Im Rahmen der Tagung wird unter anderem die Frage erörtert, welcheErfahrungen aus der deutschen Wiedervereinigung auf aktuellegesellschaftliche Konflikte und Krisen übertragen werden können undwelche Handlungsempfehlungen sich daraus ergeben.Mit Blick auf die gegenwärtige globale Lage spricht unter anderemFeisal al-Istrabadi, ehemaliger stellvertretender Ständiger Vertreterdes Iraks bei den Vereinten Nationen, zur Staatenbildung im Irak.Husam Zomlot, Leiter der palästinensischen Mission im VereinigtenKönigreich, Stav Shaffir, israelische Politikerin und ehemaligesMitglied der Knesset, sowie der Friedensaktivist und Autor YousefBashir werden im Rahmen des Forums einen fundierten Einblick in denKonflikt zwischen Israel und Palästina geben. Über die Lage derMinderheiten in China referieren Sophie Richardson, Direktorin fürChina bei Human Rights Watch, und die Autorin Jewher Ilham.Zur Auswahl der Redner und Zielsetzung des diesjährigen Forumserklärt Daniel Diermeier, Provost der University of Chicago: "ThePearson Institute ist stolz darauf, globale Experten für unserglobales Forum zusammenzubringen - eine Konferenz, die Lösungen zurAntizipation, Prävention und Deeskalation von Konflikten untersucht.Globale Konflikte sind die drängendste außenpolitischeHerausforderung unserer Zeit. Mit unserem Forum nutzen wir unserWissen und unsere Erfahrungen, um politischen Auswirkungendarzustellen und mögliche Wege zur Lösung des Konflikts aufzuzeigen."Das vollständige Programm der Konferenz finden Sie unterhttps://thepearsoninstitute.org/globalforum2019. Bei Interesse aneinem Interview oder Hintergrundgespräch wenden Sie sich bitte anAlexandra Ortloff von Weber Shandwick Berlin:aortloff@webershandwick.com.Über The Pearson InstituteThe Pearson Institute wurde 2015 an der University of Chicagomithilfe eines Stipendiums der The Thomas L. Pearson und The PearsonFamily Members Foundation gegründet. Ziel des Instituts ist es,innovative Instrumente und Technologien zu entwickeln, mit denenGesellschaften auf der ganzen Welt globale Konflikte lösen können.Durch die Erforschung komplexer Ursachen und den darausresultierenden Folgen für die Menschen stellt The Pearson Institutedie Verbindung zwischen empirischer Forschung und Politik her. DasInstitut entwickelt Konfliktlösungsansätze unter anderem fürAfghanistan, Nigeria und Kolumbien.Pressekontakt:Alexandra OrtloffAssociate Director Public AffairsWeber ShandwickSchönhauser Allee 37, Geb. 1110435 BerlinTel.: +49 (0)30 20351236aortloff@webershandwick.comVeranstaltungsort:The Pearson Global Forum 2019Axica Convention CenterPariser Platz 310117 BerlinFreitag, 18.10.2019, 12.00 bis 16.00 UhrSamstag, 19.10.2019, 8.00 bis 17.30 UhrOriginal-Content von: Weber Shandwick Deutschland, übermittelt durch news aktuell