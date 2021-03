Globale Investmentbank in den weltweiten Top 20 wählt VoltDB als Anbieter von Echtzeit-Entscheidungsfindungsfunktionen aus

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - VoltDB, die einzige Datenplattform der Unternehmensklasse für Echtzeit-Entscheidungen, gab heute bekannt, dass eine der weltweit führenden Investmentbanken VoltDB als ihre Datenplattform ausgewählt hat.Dies ermöglicht dem Finanzunternehmen, datengestützte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Dadurch kann die Bank ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten und dabei gleichzeitig auf sich rasch ändernde Marktbedingungen reagieren - ähnlich wie Telekommunikationsunternehmen, die sich bei ihren 5G-Einrichtungen auf VoltDB verlassen. Außerdem kann die Bank dadurch Kosten sparen und Risiken durch bessere Compliance mit Auflagen der Aufsichtsbehörden mindern."Das ist ein tolles Beispiel dafür, was VoltDB leisten kann", erläutert Mike Holcroft, stellvertretender Vizepräsident für globalen Kundenerfolg und Channel-Partnerentwicklung bei VoltDB. "Unsere Plattform bietet Organisationen, die einen Ausgleich zwischen AKID-Compliance in großem Maßstab und Echtzeit-Geschwindigkeit, Leistung und Skalierbarkeit finden müssen, unvergleichliche Möglichkeiten, damit sie diese Ziele erreichen und übertreffen können."Sowohl bei Dienstanbietern als auch Finanzinstitutionen ist die Datenverarbeitung in Echtzeit notwendig, um aus neuen Chancen Gewinn zu schlagen und gleichzeitig Verluste durch Betrügereien zu verhindern. Die Partnerschaft mit VoltDB ermöglicht es, diese Echtzeit-Anforderungen zu erfüllen und die führende Datenbank- und Datenplattformtechnologie von VoltDB zu nutzen.VoltDB kann komplexe Datenvolumen in großem Maßstab mit geringer Latenz und großer Genauigkeit verarbeiten und ist somit die einzige Datenplattform, die eine Vielfalt von Finanzinstrumenten verwalten kann und Finanzinstitutionen ermöglicht, in weniger als 10 Millisekunden intelligente Datenentscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht regulatorische Compliance, die Verhinderung von digitalem Betrug, eine zukunftssichere Gestaltung der technologischen Infrastruktur und Datenschutz.Weitere Gründe dafür, warum Organisationen aller Branchen VoltDB zum Partner wählen, finden Sie auf https://www.voltdb.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3080652-1&h=1371776723&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3080652-1%26h%3D2214697153%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.voltdb.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.voltdb.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.voltdb.com%2F).Informationen zu VoltDBVoltDB ist die einzige Datenplattform, die für die Unterstützung von 5G-Telekommunikationsanwendungen ausgelegt ist. Wir kombinieren die In-Memory-Datenspeicherung mit berechenbarer niedriger Latenz und anderen wesentlichen Funktionen, um BSS/OSS, Kundenverwaltung und Revenue-Assurance-Anwendungen zu ermöglichen, die im einstelligen Millisekundenbereich reagieren müssen, um Erträge zu fördern oder Verluste zu verhindern, ohne dabei die Exaktheit der Daten zu beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie auf voltdb.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3080652-1&h=3856907970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3080652-1%26h%3D1008086191%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1334383%252FVoltDB_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1334383%252FVoltDB_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1334383%2FVoltDB_Logo.jpg)Pressekontakt:Lindsey HudsonCorporate Marketing Managerlhudson@voltdb.comOriginal-Content von: VoltDB, übermittelt durch news aktuell