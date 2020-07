Globale Immobilien-Marken nutzen Matterport Capture Services um Immobilienverkäufe und -vermietungen zu beschleunigen

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Globales Netzwerk von Matterport Capture Technicians scannt immersive virtuelle 3D-Touren für Kunden um Objekte jederzeit von überall erkunden zu könnenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=2921057934&u=https%3A%2F%2Fmatte rport.com%2F&a=Matterport hat heute die Matterport Capture Services(TM) gelauncht. Dabei handelt es sich um eine vollständig verwaltete Lösung für Geschäftskunden für die Beauftragung von virtuellen 3D-Touren mit Matterport Capture Technicians(TM), die auf den Umgang mit der Matterport Pro2-Kamera spezialisiert sind.Makler können mit einem immersiven, digitalen Zwilling Ihrer Objekte Kunden darin bestärken, alles innerhalb eines Objektes ortsunabhängig und häufig zu erkunden, zu bewerten und zu vermessen. Das spart Zeit und beschleunigt den Entscheidungsfindungsprozess.Capture Services ermöglicht es Unternehmen 3D-Scans für Hunderttausende Objekte in Großstädten in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Spanien und in der Schweiz zu vereinbaren. Profis können so vertrauensvoll geprüfte Capture Technicians zu standardisierten Preisen buchen und ein gleichbleibendes Serviceniveau erwarten."In Zeiten von Reisebeschränkungen und sozialer Distanzierung haben Unternehmen weltweit den Wert von Matterport für die Vermarktung ihrer Immobilien oder Hilfestellung für Aufgaben in der Raumplanung für Initiativen der "Rückkehr zur Arbeit" schätzen gelernt.", sagte Brendan Dowdle, Hauptgeschäftsführer von Matterport Capture Services. "Wir sind begeistert unseren Geschäftskunden ein Ökosystem mit Profis anbieten zu können, die bereit sind digitale Zwillinge der höchsten Qualität an allen Bürostandorten zu erfassen."Mithilfe einfacher Schritte online können Makler einen Capture Technician beauftragen und erhalten die 3D-Scans schnell für die sofortige Nutzung im Marketing. Für jedes Objekt wird ein einzigartiger Link generiert, der auf Websites, in Anzeigen oder E-Mails hinzugefügt oder auf Kanälen der sozialen Medien geteilt werden kann. Dadurch steigt die Anzahl potenzieller Interessenten exponentiell an, was zu Reichweite und Interaktion führt.Mehrere globale Marken mit Tausenden von Maklern begründen Partnerschaften mit Matterport, einschließlich Cushman & Wakefield (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d e&o=2843072-1&h=128128450&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fnews%2Fcushman-wakefi eld-and-matterport-enter-global-agreement-accelerating-virtual-commercial&a=Cush man+%26+Wakefield) , Colliers International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2843072-1&h=1663181152&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fnews%2Fcolliers-interna tional-chooses-matterport-revolutionize-3d-virtual-tours-commercial-properties&a =Colliers+International) , JLL und Engel & Völkers Americas (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=273457098&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fnews%2Fe ngel-volkers-expands-virtual-offerings-all-advisors-americas&a=Engel+%26+V%C3%B6 lkers+Americas) . Regionale Partnerschaften bestehen außerdem mit https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=124455640&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fnew s%2Fjp-associates-realtors-partners-matterport-make-3d-virtual-tours-available-2 500-agents&a=JPAR in Texas und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=3 271127684&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fen-gb%2Fupdates%2Fmatterport-announce s-partnership-lonres&a=LonRes in Großbritannien."Unsere Kunden verlassen sich mehr und mehr auf uns, um Daten und Einblicke zur Verfügung zu stellen, damit diese die Entscheidungsfindung vorantreiben und sie mit diesen komplexe Herausforderungen im Geschäft lösen.", sagt Adam Stanley, Chief Information Officer und Chief Digital Officer bei Cushman & Wakefield. "Diese Kooperation ist ein Paradebeispiel für unsere Art des Antriebs von Prozessen in der Immobilienbranche für Immobilieneigentümer und Nutzer, wobei es unseren Profis ermöglicht wird, unseren Kunden mithilfe einer im derzeitigen Wirtschaftsklima imperativen virtuellen Lösung einen außergewöhnlichen Service zu bieten."Erleben Sie einen digitalen Zwilling von Cushman & Wakefield hier: https://my.matterport.com/show/?m=6cMmJFW11Sc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2843072-1&h=1591975883&u=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3Fm%3D6cMm JFW11Sc&a=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3Fm%3D6cMmJFW11Sc)Der Ausbau des Angebots von Engels & Völkers durch die Matterport Capture Services hat den Portfolio virtueller Technologien des Unternehmens für alle Berater in den Amerikas erweitert."Als Marke gehörten wir 2017 zu den Erstanwendern virtueller Technologien in Masse.", sagte Anthony Hitt, Präsident und CEO von Engels & Völkers Americas. "Durch die Partnerschaft mit Matterport können wir unserem Netzwerk verbesserte virtuelle Angebote bieten, damit es unseren Kunden weiterhin den Service der Güteklasse bieten kann, den sie mittlerweile erwarten, besonders in so wagen Zeiten wie dieser, die beständigen Veränderungen unterworfen ist.Erleben Sie einen digitalen Zwilling von Engels & Völkers hier: https://my.matterport.com/show/?m=ai9Resgahc1&brand=0 (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2843072-1&h=3070640676&u=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3F m%3Dai9Resgahc1%26brand%3D0&a=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3Fm%3Dai 9Resgahc1%26brand%3D0)Matterport hat mit JLL kooperiert, um einen optimierten Prozess zu entwickeln, der Teil eines intern von JLL-Maklern und deren Kunden genutzten Systems ist. Dieser ermöglicht die schnelle Terminvereinbarung von 3D-Scans mit geprüften Capture Technicians. Die immersiven digitalen Zwillinge des Unternehmens ermöglichen JLL die Durchführung von Raumplanung, den Entwurf von Projekten, Touren und die Werbung dafür von sozusagen überall in der Welt. Dies bietet potenziellen Kunden einen nie zuvor dagewesenen Zugriff auf den globalen Portfolio von JLL. Außerdem erhalten Bestandskunden leistungsstarke Tools für die Maximierung der Nutzung des jeweiligen Modells."Wir haben stets in die innovativsten Technologien investiert, um unseren Kunden atemberaubende Objekte zu präsentieren. Jetzt ziehen wir Nutzen daraus und helfen ihnen gewerbliche Objekte zu navigieren und die Transformation der Arbeitswelt zu planen - nicht nur wegen COVID-19. Die Verschiebung von Prioritäten und sich stets ändernde Geschäftspraktiken tragen ebenfalls dazu bei.", sagte der JLL President of Agency Leasing, Jeff Eckert. "Die Verwendung von Matterport ermöglicht uns weiterhin die Interaktion mit unseren potenziellen Mietern und auch die schnelle und effiziente Abwicklung von Geschäften, unabhängig von Ort oder Zeitzone. Die Implementierung dieser Technologie erlaubt es unseren Kunden das Premium-Erlebnis zu bieten, dass sie erwarten, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen."Erleben Sie einen digitalen Matterport-Zwilling von JLL hier: https://my.matterport.com/show/?m=YB2yYCTjNMK&brand=0 (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2843072-1&h=946977474&u=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3Fm %3DYB2yYCTjNMK%26brand%3D0&a=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3Fm%3DYB2 yYCTjNMK%26brand%3D0)Unter https://matterport.com/capture-services (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2843072-1&h=3115182335&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fcapture-services&a=ht tps%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fcapture-services) erfahren Sie mehr zum Matterport Capture Service.Über MatterportMatterport ist Branchenführer für 3D-Erfassung und Raumdaten mit der Mission die gebaute Welt zu digitalisieren und indizieren und außerdem die Art der Interaktion von Menschen mit von ihnen gelebten Räumen sowie deren Erkundung zu verbessern. Die vollumfängliche 3D-Datenplattform von Matterport ermöglicht jedem die Transformation eines physischen Raumes in einen immersiven digitalen Zwilling, der dann mit anderen geteilt werden kann, um mit 3D die Verbindung zu halten und zu kooperieren. Die Matterport-Plattform hilft Tausenden Kunden in mehr als 130 Ländern bei der Ausschöpfung des vollen Potenzials von Objekten in jeder Phase ihres Lebenszyklus, einschließlich Planung, Bau, Begutachtung, Marketing und Betrieb.Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=14463027 54&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2F&a=matterport.com , erkunden Sie die Galerie digitaler Zwillinge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=2332446968& u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fbranchen%2Fgalerie&a=Galerie+digitaler+Zwilling e) oder besuchen Sie die kuratierte, weltweite Sammlung von 3D-Modellen unter Destination : Überall (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=372807246 7&u=https%3A%2F%2Fgo.matterport.com%2Fdestinationen.html&a=Destination+%3A+%C3%9 Cberall) .Werden Sie Teil der Matterport-Community auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2843072-1&h=486722533&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMatterport%2F&a=Facebo ok , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=3076194851&u=https%3A%2F%2F twitter.com%2FMatterport&a=Twitter , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072 -1&h=1875727042&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmatterport%2F&a=Lin kedIn und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843072-1&h=2736554573&u=https%3A% 2F%2Fwww.instagram.com%2Fmatterportmedia%2F&a=Instagram .