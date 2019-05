Globale Herausforderungen: Was Experten denken

Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Wie sieht die Zukunftder Weltwirtschaft aus? Welche Wettbewerbsvorteile werden für Staatenden Ausschlag geben? Wie lassen sich in der globalisierten Welt dieWettbewerbsfähigkeit sichern und Fortschritt erzielen? Diese Fragenwurden von führenden Politikern, Ökonomen, Wissenschaftlern undInvestoren beim XII. Astana Economic Forum am 16. und 17. Mai in derHauptstadt von Kasachstan (Nur-Sultan) diskutiert. Das Motto lautete:"Wachstum fördern für Menschen, Städte, Volkswirtschaften".Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat speziell zum Anlass des AEFeine Studie mit dem Titel "Kasachstan und die globale Welt:Herausforderungen und Chancen" herausgebracht. Sie sprichtEmpfehlungen aus und beschreibt praktische Maßnahmen, um dieHerausforderungen der Gegenwart zu beherrschen.An der Studie haben die folgenden Partnerorganisationen desInstituts mitgewirkt: Kazakhstan Fund for Economic Initiatives,Boston Consulting Group, PwC, Europäische Bank für Wiederaufbau undEntwicklung, Asiatische Entwicklungsbank und Reinventing BrettonWoods Committee. Gäste, Redner und internationale Teilnehmer des AEFsprachen wertvolle Empfehlungen aus.Die Studie beinhaltet Vorschläge und praktische Maßnahmen, damitdie internationale Gemeinschaft die Herausforderungen der Gegenwartbeherrschen kann. Nahezu alle Experten waren sich einig, dass dieWeltlage aufgrund von Handelskonflikten, Klimawandel und demtechnologiebedingten Umbruch der Arbeitsmärkte angespannt ist. Trotzpolitischer und wirtschaftlicher Risiken müssen Wachstumspunkteidentifiziert und Lösungen für diese Krisensituationen gefundenwerden.Globale Risiken wie Handelskonflikte, technologischer Wettlauf,Klimawandel, Bedrohungen der Cyber-Abhängigkeit, wachsendeUngleichheit und andere Themen verlangen, dass Staaten auf gemeinsameund zielgerichtete Maßnahmen vorbereitet sind.Nahezu alle Experten waren sich einig, dass die Weltlage aufgrundvon Handelskonflikten, Klimawandel und dem technologiebedingtenUmbruch der Arbeitsmärkte angespannt ist. Staaten müssen gemeinsameund zielgerichtete Lösungen für diese Krisen finden.Maurice Obstfeld, Professor für Wirtschaftslehre an der Universityof California und ehemaliger Chefvolkswirt des IMF, sagte: "Dieaktuelle politische Dynamik bewirkt einen Teufelskreis. Ohnegemeinsames Handeln wird sich die wirtschaftliche undgesellschaftliche Situation verschlechtern."Die neue Wirtschaft birgt aber nicht nur Risiken, sondern eröffnetauch zahlreiche Wachstumschancen.Experten betonten, dass Menschen, Humankapital und moderneentwickelte Städte unter diesen Bedingungen Wachstum voranbringen.Darüber hinaus können sich gut geplante und verwaltete Städte dieVerstädterung zunutze machen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des IWF, erklärte:"Technologischer Wandel und Integration bedeuten Fortschritt, indemsie Produktivität und Wirtschaftswachstum ankurbeln. Sie bewirkenaber auch schwierige Veränderungen und verdrängen Arbeiter."Rae Kwon Chung, Friedensnobelpreisträger, bemerkte: "Die größerwerdende Kluft zwischen Wirtschaftswachstum und nachhaltigenEntwicklungszielen, darunter Umweltschutz, gesellschaftlicherZusammenhalt und der Übergang zu kohlenstoffarmer Energie, verursachtdrängende Probleme, die wir so bislang nicht kannten."Die einstimmige Meinung war, dass sich dieses Problem nur lösenlässt, indem das Wachstumsmodell stärker auf Inklusion undNachhaltigkeit ausgerichtet wird, um den Lebensstandard auf derganzen Welt anzuheben. Ein inklusives Unternehmertum ist einetreibende Kraft für sozioökonomischen Fortschritt. Es schafft neueWachstumschancen für die Wirtschaft und verhilft Menschen zu einembesseren Leben.Die Studie kann auf der Website des Wirtschaftsforschungsinstitutseingesehen werden: www.eri.kz.http://astanaeconomicforum.org/enLogo - https://mma.prnewswire.com/media/888411/Astana_Economic_Forum_Logo.jpgPressekontakt:8-800-004-01-40+7-7172-972-136office@forum-astana.orgOriginal-Content von: Astana Economic Forum, übermittelt durch news aktuell