Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Qingdao, am Vormittag des 28.Juni, Pekinger Zeit, fand im Qingdao International Conference Centerdie Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao statt, an dermehr als 500 Menschen aus der ganzen Welt teilnahmen, darunterinternationale Hochschulen, international hochrangigeThink-Tank-Experten und Wissenschaftler. Gastgeber derEröffnungszeremonie war Meng Fanli, Bürgermeister der Stadt Qingdao.Die Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao hat zumZiel, eine offene Plattform für kreativen Austausch undwirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen. Sherali Saidamir Jonon,stellvertretender Generalsekretär der Shanghai CooperationOrganization, und Xu Zhengzhong, stellvertretender Chefredakteur derVolkszeitung, sowie über zehn weitere Gäste hielten jeweils Reden.In seiner Ansprache sagte Sherali Saidamir Jonon, dass derSCO-Gipfel in Qingdao im Juni letzten Jahres die Konnotation derneuen Ära des "Shanghai Spirit" gegeben und die internationalePopularität der Provinz Shandong und der Stadt Qingdao erheblichgesteigert habe. Derzeit baut Qingdao eine regionaleDemonstrationszone für wirtschaftliche und handelspolitischeZusammenarbeit zwischen China und der SCO auf, die eine neuePlattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen denSCO-Mitgliedstaaten bietet.Xu Zhengzhong wies darauf hin, dass eine kreative Stadt Qingdao inder Gesamtsituation und im Freien geplant werden müsse, um eineeigene Position durch Planung und durchbrechende Reformen erreichenzu können. Die Innovationsressourcen der Welt können, sagte Xu, inQingdao an Fahrt aufnehmen, wofür alle institutionellen Mängel, dieInnovation und Entwicklung behindern beseitigt werden müssen.Wang Qingxian, Mitglied des Ständigen Ausschusses desParteikomitees der Provinz Shandong und Sekretär des Parteikomiteesder Stadt Qingdao, sagte: "Qingdao baut eine internationale Metropolemit offener, moderner, dynamischer und stilvoller Persönlichkeit. DieFörderung der Stadt ist nicht nur ein strategischer Dreh- undAngelpunkt für Shandongs offenes neues Hochland, sondern auch einwichtiges Fenster und ein Kanal für die Öffnung nach Norden Chinas.Wir laden alle herzlich dazu ein, der Stadt Qingdao dabei zu helfenihren Horizont zu erweitern, Vorschläge zu machen und mit unszusammenzuarbeiten, um die Stadtentwicklungsplanung von Qingdaoverbessern und erweitern zu können. Nur so können die nationalenZiele der Arbeit an Qingdao besser in die Praxis umgesetzt werden undein Beitrag zur Entwicklung des Landes im Einklang mit derRessourcenausstattung von Qingdao geleistet werden.Die Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao umfassteinsgesamt drei parallel verlaufende Konferenzen: die New HighlandConstruction Conference, das technologieführende Stadtbautreffen,sowie die internationalen Stadtbautrend