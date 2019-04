Köln (ots) -Wie sieht die Zukunft von Facebook nach seinem skandalträchtigstenJahr aus? Ist Künstliche Intelligenz wirklich "intelligent" und damitgefährlich? Werden Flugtaxis tatsächlich Verkehrsprobleme lösenkönnen? Der neue Tech-Podcast von COSMO, dem jungen europäischenKulturradio des WDR, stellt sich aktuellen Fragen aus den BereichenTechnologie und Digitalisierung - von Datenschutz und Hackerangriffenüber KI und Filterblasen bis hin zu Virtual Reality und Netzpolitik.Ab dem 30. April schildern die renommierten ARD-Digital-ExpertenDennis Horn und Jörg Schieb alle zwei Wochen dienstags in COSMO TECHihre eigene Sicht auf die Themen - kontrovers und informativ:www.cosmoradio.de.Der Tech-Podcast arbeitet digitale Themen gründlich auf und wechseltimmer wieder die Perspektive. Unterstützung gibt es dabei unteranderem von Korrespondenten aus dem weltweiten Netz der ARD. In derersten Ausgabe (abrufbar ab 30.4.) geht es um die Internet-Nutzung imglobalen Kontext. Ein Blick nach Nairobi zeigt, wie extrem gut dasMobilfunknetz in afrikanischen Ländern funktioniert. Mit Kollegen ausdem ARD-Studio Moskau geht COSMO TECH der Idee nach, das russischeInternet vom Rest der Welt abzukoppeln. Und Eindrücke aus Shanghaizeigen, wie das Netz in China gefühlt aus nur einer App besteht:WeChat."Es gibt viele hervorragende Tech-Podcasts, aber uns fehlte dabeischon immer das große Radiohandwerk: nicht einfach eine Stunde imStudio sitzen zu bleiben, sondern als Reporter raus in die Welt zugehen und Themen der digitalen Welt mit journalistischem Anspruch,aber auch hörwertig umzusetzen", sagt Dennis Horn, der sich im WDRseit 2001 mit der Tech-Welt beschäftigt und regelmäßig u.a. im ARDMorgenmagazin zu sehen und im WDR Hörfunk zu hören ist."Besonders interessant finde ich die gesellschaftlichen Einflüsse undVeränderungen durch Digitalisierung. Was müssen wir tun, was solltenwir besser ändern - oder lassen? Zu den Themen der digitalen Welthaben wir oft unterschiedliche Meinungen: wie gemacht für die Debatteim Podcast. Deshalb gehen wir in COSMO TECH über die reine Diskussionhinaus. Wir arbeiten mit Erklärstücken, O-Tönen und Gästen,beleuchten unterschiedliche Aspekte und das Für und Wider", sagt JörgSchieb, der schon Mitte der seit fast 25 Jahren als Netzkenner in derAktuellen Stunde im WDR Fernsehen zu sehen und im WDR-Hörfunk zuhören ist. Horn und Schieb schreiben auch im wdr.de-BlogDigitalistan.COSMO TECH gibt es auf www.cosmoradio.de. Der Podcast lässt sichdarüber hinaus über die bekannten Podcast-Apps abonnieren.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationStefanie Schneck / Kathrin HofTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell